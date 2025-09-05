Un estremecedor video de una cámara de seguridad, difundido este viernes, captura el momento preciso del atentado terrorista perpetrado el 21 de agosto frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, que dejó seis muertos y más de 70 heridos.

Las imágenes muestran cómo un camión cargado con explosivos es estacionado, su conductor huye corriendo y, segundos después, una explosión sacude el sector.

El ataque, atribuido al ‘Estado mayor central’ de las disidencias de las Farc, revela la frialdad de un plan que pudo ser aún más devastador, frustrado por el fallo del segundo vehículo bomba.

#IMPACTANTE. Se conoce el video del momento exacto en el es detonado el carro bomba del pasado 21AGO en inmediaciones a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali. Recordemos que en el ataq-e terror-sta perdieron la vida por lo menos seis personas y más de 60 resultaron lesionados pic.twitter.com/E7ui4Jn0P4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) September 5, 2025

El video, grabado a las 3:02 p.m. del 21 de agosto, muestra un camión estacionado a un costado de la vía, en una zona de alto flujo vehicular.

El conductor, vestido de civil, desciende rápidamente, cruza la avenida corriendo y, segundos después, la explosión provoca una nube de humo que destroza comercios, viviendas y vehículos cercanos, incluido el local de Dollarcity, reducido a escombros.

Atentado en Cali: ¿quién estuvo detrás?

Inteligencia militar reveló que el atentado fue una retaliación de las disidencias por operaciones en el Cañón del Micay, Cauca. Dos camiones cargados con cilindros de amonal recorrieron 400 kilómetros desde Cauca hasta Cali, con la intención de detonar frente a la base aérea durante un cambio de semáforo para maximizar el daño.

El segundo vehículo no explotó debido a un fallo en su mecanismo, un “milagro” que evitó una tragedia mayor, según el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía Metropolitana.

La captura de alias ‘Sebastián’, quien habría accionado el explosivo a distancia, refuerza la hipótesis de que las disidencias, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, están detrás del ataque.

