Un helicóptero de la empresa privada Delta Helicópteros SAS protagonizó un accidente en la mañana de este lunes primero de septiembre en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca.

La Aeronáutica Civil, a través de su Dirección Técnica de Investigaciones de Accidentes, confirmó que el hecho se presentó hacia las 11:30 a. m., mientras la aeronave, identificada con matrícula HK5198, realizaba maniobras de aterrizaje en la plataforma internacional.

Qué helicóptero se accidentó en Cali

El helicóptero, un modelo Bell 206, llevaba a bordo cuatro ocupantes. Según un reporte de la Fuerza Pública, conocido por el diario El Tiempo, dos personas resultaron heridas y fueron atendidas de inmediato, mientras que las otras dos salieron ilesas.

Pese al incidente, la Aerocivil informó que las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas y se mantienen con total normalidad.

✈️ Se registró un incidente con un helicóptero en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. La operación en la terminal sigue con normalidad. — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) September 1, 2025

