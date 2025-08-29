Un ataque armado con fusil en una de las principales vías de Cali dejó como saldo la muerte de un escolta y abrió una nueva línea de investigación sobre estructuras criminales activas en la región. El hecho ocurrió la noche del 28 de agosto, en la avenida Ciudad de Cali con carrera 39, donde fue interceptada una camioneta blindada de placas GJU897.

Según información revelada por El Tiempo, el vehículo pertenece a Mayra Alejandra Montezuma Solano, quien lo adquirió el pasado 6 de mayo y posteriormente lo blindó en Sabaneta, Antioquia. Aunque su nombre no aparece vinculado a ninguna actividad ilegal y no tiene antecedentes penales, su conexión con la camioneta y la escena del crimen ha despertado el interés de las autoridades.

(Vea también: Mujer fue asesinada por sicarios frente a su casa: crimen estaría relacionado con una discusión)

Testigos del hecho captaron imágenes en las que se observa al copiloto del vehículo, con una capucha blanca, intentando asistir a un hombre herido en el pavimento. Este último fue identificado por las autoridades como Javier Tello, de 49 años, quien se desempeñaba como escolta del copiloto. De acuerdo con el medio citado, las balas de arma larga lograron atravesar el blindaje del carro.

Lee También

Durante la inspección del vehículo, miembros de la Policía y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron la verificación de antecedentes de los ocupantes. Como resultado, fueron capturadas dos personas, entre ellas un sujeto conocido con el alias de ‘Chingapipe’, señalado como líder de una estructura criminal con presencia en Medellín y Cali.

(Vea también: Hombre asesinado en funeral de su mamá tenía oscuro prontuario; lo relacionan con masacre de Mesitas)

Una de las hipótesis que se maneja, es que el ataque estaría relacionado con el intento de fuga registrado días antes en el patio 1A de la cárcel de Villahermosa. En ese pabellón están recluidos cabecillas como ‘Dimax’, ‘Palustre’, ‘H’ y el mismo ‘Chingapipe’, quienes tendrían nexos con bandas del suroccidente del país y Antioquia.

Lee También

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, indicó que la investigación continúa en curso. La Policía judicial y el CTI trabajan en esclarecer los hechos, identificar plenamente a los involucrados y determinar las verdaderas motivaciones del ataque.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.