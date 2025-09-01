Septiembre no comenzó de la mejor manera para los habitantes de Zipaquirá, municipio de Cundinamarca, ya que en la mañana de este lunes se presentó un fuerte accidente que dejó a una persona en una condición bastante grave.

(Ver también: Video clave del accidente en el que murieron los dueños de ‘El Rancherito’; nuevos detalles)

Según reportaron medios locales como La Favorita y TV Unidos, en el sector de La Paz, que es aledaño a Zipaquirá en la vía hacia Bogotá, un conductor que estaba presuntamente bajo los efectos del alcohol iba a toda velocidad y se llevó por delante a una motociclista.

Lee También

En los videos grabados por la comunidad se puede apreciar que el automóvil, un Chevrolet Optra gris, quedó detrás de un camión y la motocicleta a un lado de la vía.

Sin embargo, la mayor preocupación es con el estado de salud de la motociclista, ya que se puede apreciar que quedó tirada en la vía con evidentes heridas en su cabeza y la pierna derecha, al punto de que incluso perdió el pie en medio del accidente.

Las imágenes difundidas son bastante fuertes y gráficas, pero si usted las quiere ver bajo su propia responsabilidad, puede darle clic al siguiente enlace.

Cabe recordar que este no es el primer accidente de esta magnitud que se presenta sobre esta vía, pues como hay tantos actores viales y algunos conductores van a velocidades tan altas, los siniestros se presentan frecuentemente, sobre todo en las noches y madrugadas.

(Ver también: Colapsó Transmilenio en la calle 100 (Bogotá): vehículo tumbó cableado y provocó trancón largo)

Por lo pronto, las autoridades ya hacen presencia en la zona para atender a la principal afectada y hacerle el respectivo análisis al conductor para determinar si efectivamente estaba bajo los efectos del alcohol, mientras se recogen declaraciones y se revisan los videos para esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.