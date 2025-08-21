Dos explosiones sacudieron esta tarde del jueves 21 de agosto el norte de Cali, en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, dejando un rastro de destrucción y luto.

El local de Dollarcity ubicado frente a la base quedó reducido a escombros, convirtiéndose en uno de los comercios más afectados por el atentado que, según reportes preliminares, dejó cinco muertos y al menos 11 heridos.

#CALI: Así quedó el DollarCity frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez Entre las ruinas, buscan a los clientes y operarios que se encontraban adentro de este local comercial que quedó totalmente derrumbado y en ruinas, tras el grave atentado de esta tarde en el norte de Cali.… pic.twitter.com/EbDJ2G7iLS — Esto es Cali Ve (@estoescali_) August 21, 2025

Pasadas las 3:00 p. m., un vehículo cargado con pipetas de gas modificadas detonó a pocos metros de la base aérea, en la calle Octava con carrera 52, causando una onda expansiva que destrozó vidrios, fachadas y estructuras cercanas.

El Dollarcity, un establecimiento popular en el sector, colapsó casi por completo, con su techo desplomado y mercancías esparcidas entre los escombros, según imágenes compartidas en X.

Videos en redes muestran a residentes corriendo despavoridos, pidiendo ambulancias entre nubes de humo que aún envolvían la zona.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

Un segundo vehículo, también presuntamente preparado para explotar, falló en su detonación, evitando una tragedia aún mayor. Equipos antiexplosivos de la Policía Metropolitana desactivaron el artefacto, mientras el área fue acordonada.

