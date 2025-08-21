Escrito por:  Redacción Nación
Ago 21, 2025 - 5:02 pm

Dos explosiones sacudieron esta tarde del jueves 21 de agosto el norte de Cali, en las inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, dejando un rastro de destrucción y luto.

El local de Dollarcity ubicado frente a la base quedó reducido a escombros, convirtiéndose en uno de los comercios más afectados por el atentado que, según reportes preliminares, dejó cinco muertos y al menos 11 heridos.

Pasadas las 3:00 p. m., un vehículo cargado con pipetas de gas modificadas detonó a pocos metros de la base aérea, en la calle Octava con carrera 52, causando una onda expansiva que destrozó vidrios, fachadas y estructuras cercanas. 

El Dollarcity, un establecimiento popular en el sector, colapsó casi por completo, con su techo desplomado y mercancías esparcidas entre los escombros, según imágenes compartidas en X.

Videos en redes muestran a residentes corriendo despavoridos, pidiendo ambulancias entre nubes de humo que aún envolvían la zona.

Un segundo vehículo, también presuntamente preparado para explotar, falló en su detonación, evitando una tragedia aún mayor. Equipos antiexplosivos de la Policía Metropolitana desactivaron el artefacto, mientras el área fue acordonada.

