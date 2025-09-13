La Alcaldía de Bogotá anunció que está abierta la convocatoria del programa Jóvenes a la E, Educación y Formación para el Trabajo, que ofrecerá más de 1.500 becas a jóvenes entre los 14 y 28 años que residan en la ciudad. Según la administración distrital, esta iniciativa busca fortalecer el acceso a la formación técnica laboral y abrir oportunidades de empleabilidad para la población joven.

De acuerdo con la Alcaldía de Bogotá, el programa cubrirá el valor total de la matrícula en programas técnicos laborales por competencias. Además, incluye transferencias monetarias condicionadas al cumplimiento de requisitos académicos, apoyo psicosocial y espacios de práctica profesional, con el fin de facilitar el ingreso al mundo laboral. Los beneficiarios también deberán cumplir con una pasantía social como forma de retribución a la ciudad.

El proceso de inscripción estará abierto del 12 al 21 de septiembre de 2025 a través de la plataforma SICORE (https://sicore.agenciaatenea.gov.co). Los aspirantes deben diligenciar su hoja de vida y seleccionar tres programas técnicos laborales de su preferencia. La Alcaldía de Bogotá también indicó que la validación de requisitos estará a cargo de la Agencia Atenea, mientras que la Secretaría de Integración Social se encargará de la priorización de los beneficiarios.

Requisitos para aplicar a becas de Jóvenes a la E

Entre los requisitos para postularse, la Alcaldía de Bogotá destaca: tener entre 14 y 28 años, vivir en Bogotá, haber terminado el grado 11 en un colegio de la ciudad, no haber cursado ningún programa técnico, tecnológico o universitario, y estar clasificado entre los niveles A1 y C9 del Sisbén.

La formación podrá ser presencial, virtual o a distancia, dependiendo del programa seleccionado. Entre las opciones disponibles se encuentran: cocina, auxiliar contable, enfermería, mercadeo y ventas, primera infancia, sistemas, electrónica, servicios turísticos, clínica veterinaria, entre otras.

Los interesados pueden consultar los detalles y requisitos completos en el sitio oficial de la Agencia Atenea: www.agenciaatenea.gov.co, donde encontrarán el listado completo de programas disponibles y el formulario de inscripción.

