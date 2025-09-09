En la tarde de este martes 9 de septiembre se registran nuevamente bloqueos a la altura de la Universidad Nacional, puntualmente en sobre la NQS con calle 45, en sentido norte-sur.

De acuerdo con registros en redes sociales, encapuchados bloquean el punto e impiden el paso de Transmilenio por protestas.

(Vea también: Cierran entrada de concurrida estación de Transmilenio en la Caracas; se vienen más filas por obras del Metro)

Así las cosas, la empresa de transporte ha dado a conocer que la estación Universidad Nacional dejó de operar temporalmente y que los buses del sistema tuvieron que salir del carril mixto desde la avenida NQS con carrera 33, en sentido sur-norte.

Lee También

En cuanto al sentido norte-sur, los buses activaron contraflujo desde la estación Campín, mientras que los buses zonales iniciaron desvíos preventivos.

Actualización avenida NQS con calle 45 ⏰#TMAhora: (4:33 p. m.) ❌La estación Universidad Nacional sigue sin operar temporalmente. 🔀Sentido sur – norte: los buses salen al carril mixto desde la avenida NQS con carrera 33. 🔁Sentido norte – sur: los buses activan contraflujo… pic.twitter.com/twdonR9hs1 — TransMilenio (@TransMilenio) September 9, 2025

(Vea también: Alerta en Bogotá por aumento de paseos millonarios: explican qué está pasando)

Cabe mencionar que hace cuatro días también se registraron desmanes en este punto de la ciudad. Incluso, encapuchados lanzaron artefactos explosivos a buses del sistema Transmilenio.

Lee También

Por ahora no se registran más novedades de orden público en este sector, de acuerdo con las autoridades.

* Pulzo.com se escribe con Z