Un nuevo incidente con un bus de TransMilenio volvió a afectar la movilidad en Bogotá este martes 9 de septiembre en horas de la mañana. El hecho se presentó en el puente de la estación Escuela Militar, uno de los puntos de mayor tráfico en la ciudad, y provocó un colapso tanto en la avenida NQS como en la calle 80.

(Vea también: Él era David, el joven de 23 años que habría sido asesinado por vendedores ambulantes en Bogotá)

De acuerdo con el reporte oficial de TransMilenio, un bus articulado presentó fallas técnicas en plena vía exclusiva, justo a la altura del puente de la estación Escuela Militar, en sentido occidente–oriente.

Lee También

Por esta situación, la entidad informó que fue necesario sacar la flota al carril mixto para poder continuar con la operación, aunque eso significó un impacto directo en la movilidad, ya que los buses del sistema compartieron vía con carros particulares, motocicletas y buses del transporte público tradicional.

“La flota omite su parada en Escuela Militar, en sentido occidente–oriente”, explicó TransMilenio en su cuenta de X (antes Twitter).

⏰ #TMAhora 7:51 a. m. 📍 Calle 80 con avenida NQS Por bus con fallas técnicas, la flota sale al carril mixto en sentido occidente – oriente después de la estación Escuela Militar para agilizar el paso. pic.twitter.com/ZzFXuUU814 — TransMilenio (@TransMilenio) September 9, 2025

Esto quiere decir que los usuarios que esperaban en la estación Escuela Militar no pudieron abordar los buses hacia el oriente de la ciudad, lo que ocasionó aún más congestión, filas largas y malestar entre los pasajeros.

La avería del bus ocurrió en una de las intersecciones más críticas de Bogotá: el punto donde se cruzan la avenida NQS y la calle 80, dos de los corredores más transitados tanto por transporte público como por vehículos particulares.

#BOGOTÁ. Por bus con fallas técnicas en la calle 80 con avenida NQS, la flota sale al carril mixto en sentido occidente – oriente después de la estación Escuela Militar. La flota omite su parada en Escuela Militar, en sentido occidente – oriente. @JulianiMartinez… pic.twitter.com/VY4HVdtAcr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 9, 2025

Según mencionaron en Caracol Radio, el trancón duró más de una hora. Incluso, varios usuarios se quejaron en redes por la demora del sistema en resolver el problema.

¿Van a tardar 3 horas al igual que la vez pasada? Ya las personas se tienen que bajar a caminar pic.twitter.com/2eVAzME2dp — Daniela Sánchez E. (@danisanchezele) September 9, 2025

Esto ya se volvió algo de todos los días.

No hay día en la que una obra, un bus varado, un accidente, una manifestación, etc, no afecte la ruta completa de Transmilenio.@CarlosFGalan debe revisar el tema, hay cosas que pueden prevenirse y planearse con anticipación — HCamiloBarreraCelis (@HCamiloBarrera1) September 9, 2025

Vuelve y juega en Transmilenio, por tercera vez consecutiva en menos de 20 días el tráfico colapsa por culpa de un bus varado. Que horror — Andrés Hernández (@hernandezfuerte) September 9, 2025

Es increíble que por culpa de ⁦@TransMilenio⁩ tengamos que pasar este tipo de cosas, sobre el puente de la 80 con 30 se le dañó el acordeón a un bus, no les hacen mantenimiento a los buses?? Ya es hora de un cambio a la flota de buses viejos, falta de todo 😡 pic.twitter.com/aqcZXQsNVk — Angel (@AngeeBuitrago) September 9, 2025

El día de hoy otro memorando, gracias transmilenio, Feliz Martes para todos. pic.twitter.com/FVEoL6KrmQ — Everglow (@Everglow1317) September 9, 2025

Qué pasa con los buses de TransMilenio varados

No es la primera vez que un vehículo con fallas técnicas paraliza la movilidad en sectores clave de la capital. En los últimos meses, varios casos similares han ocurrido en troncales como la Caracas, la autopista Norte y la calle 26, todos con un fuerte impacto para los ciudadanos que dependen del sistema.

El incidente de este martes reavivó el debate sobre la necesidad de acelerar la renovación de la flota, fortalecer los planes de mantenimiento y mejorar los protocolos de atención a emergencias, pues cada minuto que un bus permanece detenido en la vía exclusiva afecta a miles de pasajeros y a cientos de vehículos particulares en las vías mixtas.

* Pulzo.com se escribe con Z