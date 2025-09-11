En la tarde de este jueves 11 de septiembre se conoció que una de las estaciones de la troncal Caracas fue cerrada porque una persona fue hallada tendida en el suelo.

Al respecto, Transmilenio confirmó que el deceso se dio en la estación Flores. De manera preliminar, apuntan que la causa del fallecimiento fue por un infarto.

“Inmediatamente se conoció el caso, activamos el protocolo de emergencias y al punto llegó Policía y una ambulancia, quienes confirmaron el deceso, que según las versiones preliminares habría sido a causa de un infarto”, dijo Transmilenio al respecto.

En cuanto a la movilidad, la empresa de transporte agrega que se está llevando a cabo la atención necesaria para hacer el levantamiento del cuerpo, lo que puede causar afectaciones en la movilidad, teniendo en cuenta que la estación permaneces cerrada.

