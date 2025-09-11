En la madrugada de este jueves, la caravana que transportó el primer tren del metro de Bogotá llegó a la capital del país luego de su arribo al puerto de Cartagena desde China.

Fueron 1.200 kilómetros recorridos desde la capital de Bolívar los que recorrieron los vehículos de carga que fueron escoltados por cerca de 500 uniformados de la Policía Nacional, según informó Canal Capital.

Antes de su ingreso a la ciudad, hacia las 1:25 a. m., se hizo una parada estratégica en la zona conocida como Siberia, para evitar mayores complicaciones en el tráfico de la ciudad durante el día.

Por esta razón fue que hacia las 11:00 de la noche del miércoles se dio inicio al tramo final hasta el patio taller de Bosa, en donde comenzará el descargue que durará 2 días, según informó la FM.

¿Cuál fue la ruta del último tramo para el ingreso de vagones del metro a Bogotá?

La Caravana avanzó por la vía Medellín-Bogotá hasta la variante Funza-Mosquera para hacer su arribo por la calle 13 o Avenida Centenario. El recorrido final será por la avenida Ciudad de Cali y la avenida Guayacanes.

