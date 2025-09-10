En la noche de este miércoles 10 de septiembre, la Alcaldía de Bogotá anunció que todo está listo para el ingreso del primer tren del metro luego de que en la madrugada la caravana escoltada llegara a Siberia (Cundinamarca).

“¡Ya está aquí! El sueño de toda una ciudad se hace realidad. Hoy comienza una nueva era para Bogotá. El metro ya es una realidad”, fue el mensaje que dejó la citada entidad en sus redes sociales.

Luego de un recorrido iniciado desde Cartagena el 2 de septiembre, los vagones se aproximaron a la capital. De acuerdo con La FM, el recorrido final comenzó a las 11:25 de la noche.

El trayecto de los vagones desde China exigió su desacoplamiento para ser transportados por separado en un buque carguero que zarpó el 3 de agosto de 2025.

¿Cómo fueron trasladados los vagones del Metro de Bogotá desde Cartagena?

Para su desplazamiento dentro del país, se utilizaron cuatro camiones que facilitaron el ingreso de estos vehículos a la capital. El diseño exterior de los trenes ofrece una experiencia visual llamativa, con un frente inspirado en el águila del escudo de Bogotá y ventanas panorámicas ampliadas que permitirán una vista privilegiada durante el trayecto elevado.

Estas estructuras están cerca de llegar al Patio Taller en Bosa, el cual funcionará como base para el ensamblaje, mantenimiento y estacionamiento de la flota.

Se prevé que esta flota esté completa en diciembre de 2026. Actualmente, el patio muestra un progreso del 78% en su construcción, lo que evidencia un ritmo importante en el desarrollo de la infraestructura requerida para poner en marcha el metro.

Según las proyecciones, las pruebas operativas sobre los primeros 5,7 km del viaducto ya construido comenzarán en mayo de 2026. A pesar de ello, la operación inicial del Metro de Bogotá está proyectada para marzo de 2028, momento en que se integrará con el sistema de transporte público de la ciudad.

