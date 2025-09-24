Una de las apuestas de ciudades como Bogotá para evitar que los conductores incumplan con los límites de velocidad y otras normas de tránsito son las cámaras fotomultas.

Sin embargo, este tipo de dispositivos causa controversia y fue una de las razones para que en la capital del país miles de conductores salieran a las calles el pasado 16 de septiembre.

En octubre se vence contrato sobre cámaras de fotomultas

En este sentido, el experto en temas de movilidad y creador de contenido, conocido como ‘Señor Bíter‘, aseguró que está a punto de vencerse un contrato que es fundamental para el funcionamiento de las cámaras.

De acuerdo con Bíter, el próximo 12 de octubre llega a su fin un convenio firmado entre la ETB y la Secretaría de Movilidad, el cual debería ser renovado en los próximos días.

“Resulta que a mediados de octubre, a la ETB, quien es la que controla y lleva a cabo la calibración y que respalda a la Secretaría de Movilidad, se le cancela el contrato”, indicó el creador de contenido.

¿Las cámaras de fotomultas seguirán operando si no se renueva contrato con ETB?

De acuerdo con ‘Bíter’, si después de esa fecha no existe una renovación del acuerdo, las cámaras no tendrían por qué operar, y según él, si se les colocan sanciones a los conductores por ese medio, estas no serían válidas.

“Si ellos no renuevan, todas las Cámaras en Bogotá no deberían operar para sacar fotocomparendos a los conductores”, agregó el creador de contenido en una grabación que publicó en sus redes sociales.

¿Cómo apelar una fotomulta en Colombia?

Recibir una notificación de fotomulta no implica que la sanción sea definitiva. La legislación colombiana reconoce el derecho a la defensa y establece mecanismos para que los ciudadanos puedan apelar o impugnar la sanción si consideran que la infracción no corresponde o que el procedimiento presentó irregularidades.

A continuación, se describen los pasos básicos para apelar una fotomulta en Colombia:

Revisar la notificación Es fundamental verificar la fecha de imposición , el tipo de infracción y la evidencia (fotografía o video).

, el tipo de infracción y la (fotografía o video). La notificación debe entregarse dentro del plazo legal de 11 días hábiles desde el registro de la infracción. Solicitar audiencia pública Ante la autoridad de tránsito se debe pedir formalmente una audiencia .

. En esa instancia se exponen los argumentos y se presentan las pruebas. Preparar pruebas y documentos Se deben reunir elementos que respalden el caso: constancias de que el vehículo estaba en otro lugar, certificados de venta si ya no era propiedad del implicado o declaraciones juramentadas.

En caso de no ser el conductor, puede aportarse contrato de compraventa, SOAT vigente u otro documento que lo acredite. Presentar recurso de apelación Si en la primera audiencia el fallo no resulta favorable, puede interponerse un recurso de apelación dentro de los cinco días hábiles siguientes .

dentro de los . Dicho recurso será evaluado por un superior jerárquico de la autoridad de tránsito. Esperar la resolución final La autoridad emite una respuesta definitiva sobre la apelación.

En caso de decisión negativa, aún existe la posibilidad de acudir a instancias judiciales mediante una acción de tutela o una demanda administrativa.

