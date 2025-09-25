En la Avenida Américas con 68, un vehículo chocó contra un Transmilenio y provocó un caos total. El hecho sucedió cerca de las 7 de la mañana, una hora crítica para las personas que deben salir a sus trabajos.

Son miles de personas las que, ante la parálisis total del tráfico, decidieron bajarse del Transmilenio y empezar a caminar hacia el oriente de la ciudad, aunque las alternativas de transporte en esa zona de Bogotá son muy limitadas.

El trancón de Transmilenio empezó a traer consecuencias en toda la troncal de las Américas. Las estaciones dejaron de recibir buses y el desespero se apoderó de las personas que viven al suroccidente de Bogotá, que una vez más son golpeadas por estas situaciones de tránsito sencillas que provocan un caos total.

Estos son algunos de los reportes que muestran lo que sucedió este jueves en el suroccidente de Bogotá:

#Bogotá A esta hora se registra un choque entre un carro particular y un bus de Transmilenio sobre la Av. Américas. Este accidente está generando el colapso de la ruta que ha obligado a varios pasajeros a bajarse de los buses para seguir el recorrido pic.twitter.com/zTjtLosozC — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 25, 2025

@TransMilenio haciendo de nuevo de las suyas por la Av. de las Americas sentido occidente – oriente, hasta cuando tendremos que soportar los bogotanos de este servicio de transporte tan mediocre? @Citytv @Bogota @CarlosFGalan pic.twitter.com/9uwCiISLcm — Giovanni Galindo (@MacMylan) September 25, 2025

La Secretaría de Movilidad llegó hasta el punto y publicó una fotografía de cómo quedó uno de los vehículos involucrados:

[07:15 a.m.] #MovilidadAhora |Siniestro vial en la localidad de Kennedy, entre bus articulado y camioneta, en la Av. Américas con carrera 68, sentido occidente-oriente. Se asigna unidad de @TransitoBta. pic.twitter.com/Jx1ecTaJoi — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 25, 2025

La situación en la Av. Américas se vuelve cada vez más complicada. Las obras en la Av. 68 y las que conectan la calle 13, la 50 y esta vía provocan mucho caos y las autoridades locales no han tomado acciones concretas para poderle dar algunas vías alternas y de acceso a las miles de personas que deben movilizarse desde el occidente hasta otros puntos de la capital.

