Sep 25, 2025 - 7:34 am

En la Avenida Américas con 68, un vehículo chocó contra un Transmilenio y provocó un caos total. El hecho sucedió cerca de las 7 de la mañana, una hora crítica para las personas que deben salir a sus trabajos.

Son miles de personas las que, ante la parálisis total del tráfico, decidieron bajarse del Transmilenio y empezar a caminar hacia el oriente de la ciudad, aunque las alternativas de transporte en esa zona de Bogotá son muy limitadas.

El trancón de Transmilenio empezó a traer consecuencias en toda la troncal de las Américas. Las estaciones dejaron de recibir buses y el desespero se apoderó de las personas que viven al suroccidente de Bogotá, que una vez más son golpeadas por estas situaciones de tránsito sencillas que provocan un caos total.

Estos son algunos de los reportes que muestran lo que sucedió este jueves en el suroccidente de Bogotá:

La Secretaría de Movilidad llegó hasta el punto y publicó una fotografía de cómo quedó uno de los vehículos involucrados:

La situación en la Av. Américas se vuelve cada vez más complicada. Las obras en la Av. 68 y las que conectan la calle 13, la 50 y esta vía provocan mucho caos y las autoridades locales no han tomado acciones concretas para poderle dar algunas vías alternas y de acceso a las miles de personas que deben movilizarse desde el occidente hasta otros puntos de la capital.

 

