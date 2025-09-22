En redes sociales circula un video que ha provocado indignación en Bogotá, al mostrar cómo un grupo de jóvenes atacó con armas blancas a trabajadores de Transmilenio en el Portal 20 de Julio. El hecho ocurrió cuando los funcionarios del sistema intentaron impedir que ingresaran sin pagar el pasaje, lo que desató una violenta reacción por parte de los agresores.

Según se observa en las imágenes, los trabajadores identificaron la intención de los jóvenes de colarse y procedieron a exigir el pago del tiquete. Sin embargo, la situación escaló rápidamente: varios de los implicados sacaron cuchillos y navajas para agredir a los funcionarios que se encontraban custodiando los torniquetes, con el objetivo de evitar que se incrementara el número de colados que diariamente afecta al sistema.

El video muestra cómo dos de los agresores saltan por encima de las barandas y se lanzan contra un vigilante, intentando apuñalarlo. El trabajador, al verse en riesgo, corre hacia un espacio más despejado mientras sus compañeros intervienen para contener el ataque. En medio del altercado, los funcionarios utilizaron únicamente los bolillos que portan como herramienta de trabajo para controlar la situación y desalojar a los infractores. A pesar de los esfuerzos, uno de los trabajadores resultó herido en el enfrentamiento.

La comunidad que se encontraba en el lugar también participó para evitar que los hechos pasaran a mayores. Finalmente, tras varios minutos de tensión, los funcionarios lograron recuperar el control de la zona, aunque el incidente dejó en evidencia la vulnerabilidad a la que están expuestos los empleados de Transmilenio en su tarea diaria.

¿Qué dijo Transmilenio por lo que pasó en el Portal 20 de julio?

Al respecto, Transmilenio S.A. emitió un comunicado en el que confirmó que un vigilante resultó herido con arma blanca durante el incidente. El trabajador fue trasladado de inmediato a un centro asistencial, donde recibió atención médica. La entidad expresó su solidaridad con el funcionario y su familia, al tiempo que reiteró su respaldo a la labor del personal de vigilancia.

La empresa advirtió que este tipo de agresiones no son hechos aislados. De acuerdo con sus registros, en lo corrido del año se han presentado 195 casos de violencia física contra su personal de seguridad, lo que refleja el nivel de riesgo al que están expuestos en el cumplimiento de su labor de protección y control dentro del sistema.

Transmilenio rechazó de manera categórica los actos violentos y reiteró el llamado a la ciudadanía para respetar las normas, pagar el pasaje y mantener la convivencia dentro de los espacios públicos. “Manifestamos toda nuestra solidaridad con él y su familia y reiteramos nuestro respaldo a la labor del personal de vigilancia, quienes diariamente trabajan para proteger la integridad de los usuarios y garantizar el cumplimiento de las normas”, señaló la compañía en el comunicado.

