El grave accidente de tránsito ocurrió en la Autopista Norte con calle 100, en horas de la mañana de este domingo 21 de septiembre, según reportó el periódico El Tiempo.

El siniestro vial lo protagonizaron un camión de carga pesada y una ambulancia de la empresa Global Life, la cual, tal y como indicaron en el rotativo, quedó muy afectada tras el choque.

En el medio citado explicaron que el vehículo de emergencia sufrió graves daños en la parte delantera, así como en un costado, pues, el “eje delantero izquierdo quedó totalmente destruido”.

Por ahora, no se han reportado personas heridas, pero lo cierto es que la movilidad de Bogotá se vio afectada y cientos de ciudadanos sufrieron las consecuencias con retrasos hacia sus destinos.

De hecho, las aplicaciones de movilidad les sugerían a los conductores tomar vías alternas de sur a norte, como la carrera Séptima.

Movilidad en Bogotá hoy 21 de septiembre

Desde la Secretaría de Movilidad no se han pronunciado frente al accidente en la Autopista Norte con calle 100, pero sí reportaron un siniestro entre dos motocicletas en el mismo corredor vial, pero a la altura de la calle 220.

[09:54 a.m.] #MovilidadAhora | Siniestro entre dos motociclistas, en la localidad de Suba, en la Autopista Norte con calle 220, en sentido Norte – Sur. 🚑Ambulancia en el punto. 👮Unidad de @TransitoBta asignada. pic.twitter.com/HIAl1zHzy0 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) September 21, 2025

