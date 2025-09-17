Bogotá atraviesa una transformación con más de 1.000 frentes de obra, entre ellos la Primera Línea del Metro y nuevas troncales como las de la avenida 68, Ciudad de Cali y Calle 13.

Estas intervenciones han generado reducción de carriles, cierres temporales y menor velocidad en corredores clave, afectando la movilidad.

Sin embargo, Transmilenio continúa siendo la columna vertebral del transporte, movilizando cerca de 4 millones de viajes diarios gracias a la integración troncal–zonal–cable y a medidas operativas en tiempo real.

En el corredor Caracas, pese al cierre de ocho estaciones, se mantienen 410.000 viajes diarios con refuerzos zonales y apoyo de 80 orientadores adicionales.

En la troncal Américas, que llega a atender 440.000 viajes diarios, las obras del Metro y la ampliación de corredores han reducido la velocidad de operación, aunque se aplican desvíos, regulación de rutas y control de flujos.

El sistema cuenta con un Centro de Control que opera 24/7, con 22.000 cámaras y 122 técnicos que permiten responder en minutos a bloqueos, fallas o aglomeraciones.

Más de 35.000 personas sostienen la operación diaria. Transmilenio recomienda planear viajes, usar horas valle, aprovechar transbordos integrados y atender la señalización y orientación del personal en campo.

