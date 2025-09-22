Un bochornoso hecho se registró en la localidad de Kennedy, en el barrio El Tintal, donde los vecinos salieron a las calles a altas horas de la noche a protestar contra motociclistas, vendedores y más actores por ocupar el espacio público con sus vehículos de gran tamaño que impide el paso peatonal de los habitantes de este sector, según informó Noticias Caracol.

La situación se habría originado por la molestia que les produjo a los habitantes la presencia de vehículos en los andenes, por lo que pidieron a las autoridades hacer respetar el espacio público, lo que desató la furia de vendedores ambulantes y motociclistas, quienes, por defender su lugar, también respondieron con ofensas a los reclamos de los habitantes, de acuerdo con el citado medio.

De acuerdo con las imágenes mostradas por Noticias Caracol, al menos 100 personas salieron a las calles en El Tintal a hacer los reclamos respectivos, por lo que en el lugar tuvo que hacer presencia varias patrullas de la Policía Nacional, que lograron controlar el altercado, pero no el problema de fondo, pues los vecinos dicen que es la alcaldía local la que debe hacer cumplir la ley y las normas para que no ocurran situaciones como esta.

El Tintal es un conocido sector que es ocupado en su mayoría por vendedores ambulantes y domiciliarios con sus motocicletas para trabajar a través de aplicaciones. Los vecinos piden mayor regulación para tener una mejor convivencia en el sector de Kennedy.

