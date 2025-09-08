Una insólita situación se vivió este 7 de septiembre en la localidad de Kennedy, donde un hombre ingresó con un arma de fuego y, en hechos que están por esclarecerse, fue reducido por la comunidad y un par de policías que estaban allí.

Las circunstancias en las que sucedió toda esta situación aún no han sido reveladas, pero sí hay videos de cómo un grupo de ciudadanos reduce a este hombre, mientras que dos policías desarman una pistola que llevaba el sujeto.

El video ya se está volviendo viral y las personas de la comunidad están muy alteradas al ver estas imágenes de lo que sucedió en el servicio dominical, uno de los más concurridos semana tras semana.

La Parroquia San Leonardo Murialdo es una de las más populares del barrio Timiza. De hecho, en Facebook hay un grupo en el que constantemente están compartiendo imágenes y mensajes, pero, hasta el momento, no han hecho referencia a esta preocupante situación.

Lo que sí le comentaron a Pulzo.com personas que viven en ese barrio es que esto sucedió en el servicio de la mañana y hubo mucho pánico en el momento en el que sucedieron estos hechos y que la comunidad se pregunta qué está pasando allí.

Además, aunque en el video solamente se ven dos policías, luego llegaron otros uniformados para apoyar la situación, lo que hizo más evidente a situación frente a la comunidad.

