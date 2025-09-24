En las últimas horas, se hizo viral un video que muestra a un conductor de Transmilenio operando un bus articulado en un aparente estado alterado de consciencia.

(Vea también: ‘Influencer’ rusa casi se pierde en Bogotá y llegó a curioso lugar: “No la robaron de arepa”)

En las imágenes, una mujer de la Policía le pidió bajar del vehículo, ya que hubo personas que sugirieron que estaba borracho.

Asimismo, en el video se ve cómo el conductor es sentado en el césped, donde se evidencia que su estado de consciencia estaba notablemente afectado, moviendo sus manos de manera constante.

#ATENTOS. Oficiales de @PoliciaBogota detuvieron a joven conductor de un SITP de @TransMilenio por manejar en aparente estado de alicoramiento; sin embargo, compañeros del gremio desmintieron a la Institución asegurando que lo que sufrió el trabajador fue un “bajonazo de azúcar”. pic.twitter.com/m52ocz8d4j — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 24, 2025

Transmilenio desmiente estado de embriaguez de conductor

En respuesta a la controversia, Transmilenio emitió un comunicado que recopiló revista Semana, aclarando que el conductor no se encontraba en estado de embriaguez, sino que sufrió un problema de salud durante su labor.

“Tan pronto se conoció el caso, al operador se le practicó prueba de alcoholimetría en aire expirado cuyo resultado fue negativo. El concesionario, Masivo Capital, en el que labora el operador, informó que la situación habría sucedido por descompensación hormonal y diabetes”, informó la entidad.

Y añadió: “Actualmente, el operador está en acompañamiento médico pertinente y hasta que finalice el proceso de revisión de condiciones, no prestará el servicio”.

La empresa también destacó que, en lo que va de 2025, ha llevado a cabo de forma preventiva “más de 13.00 pruebas de alcoholemia en patios, previo al inicio de operaciones, para garantizar la seguridad de nuestra comunidad usuaria”.

* Pulzo.com se escribe con Z