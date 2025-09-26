El abogado de la familia de Valeria Afanador, Julián Quintana, le explicó a El Tiempo que dentro de la acción de tutela interpuesta contra la Fiscalía General se solicitó que se investigue la compra de dos gelatinas, pues este detalle podría dar un giro importante a la investigación. Según el jurista, la hipótesis apunta a que un tercero habría usado el producto como señuelo para atraer a la niña.

De acuerdo con la información revelada por el medio citado, la tutela pide que se indague en un supermercado de Cajicá, donde presuntamente un hombre adquirió las gelatinas el mismo día de la desaparición de Valeria, ocurrida el 12 de agosto de 2025. El abogado indicó que en el lugar donde desapareció la menor se encontró una gelatina contaminada, la cual fue recolectada como evidencia por la familia.

Según explicó Quintana a El Tiempo, un testigo relató que un desconocido compró una gelatina en una tienda del sector, lo que podría reforzar la hipótesis de que la niña fue engañada con un producto que contenía alguna sustancia. El abogado manifestó que “tal vez la niña, como le gustaba la gelatina, algún adulto utilizó este producto para captar su atención y pudo haberla drogado”. No obstante, será Medicina Legal la entidad encargada de confirmar o descartar esta posibilidad mediante exámenes de laboratorio.

En la tutela, la familia y su apoderado piden verificar si el lote de la gelatina hallada coincide con las adquiridas en la tienda mencionada. Asimismo, solicitaron acceder a copias forenses de cámaras de seguridad del colegio y de una calle de Cajicá, entre el 7 y el 13 de agosto de 2025, con el fin de identificar posibles responsables.

Finalmente, según lo recogido por El Tiempo, la familia también pide acceso a elementos personales de la niña, copia de protocolos escolares, la lista de quienes estuvieron presentes el día de la desaparición y dibujos elaborados por los compañeros de curso, que podrían aportar pistas adicionales. Estas solicitudes, según Quintana, buscan esclarecer lo ocurrido y explorar nuevas hipótesis sobre una desaparición que sigue generando conmoción en el país.

