La trágica desaparición y posterior hallazgo sin vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años, en Cajicá, Colombia, ha desvelado una serie de inconsistencias y desconciertos que mantienen en vilo a una comunidad entera. Valeria, que tenía síndrome de Down, desapareció del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles el 12 de agosto de 2025 y fue hallada 18 días después a tan solo 200 metros de la institución educativa.

Junto a la Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos y familiares, Manuel Afanador, padre de la niña, encabezó las búsquedas diarias. Sin embargo, el hallazgo del cuerpo en una zona previamente inspeccionada ha avivado las dudas de la familia. “El cuerpo de mi hija fue encontrado donde ya se había buscado intensamente. No puedo entender cómo pudo pasar desapercibida durante 18 días”, manifestó el padre en entrevista con la serie Relatos al Límite, conducida por el periodista Felipe García.

El informe forense revelado por la Fiscalía indica que Valeria murió por ahogamiento en el río Frío. Pero la presencia de agua de pantano en sus pulmones, cual no coincide con las características del río, y lesiones halladas en el cuerpo de la niña han aumentado las sospechas de una posible agresión previa. “Mi hija no tenía ninguna de esas heridas cuando fue a la escuela ese día. Esto indica que algo le ocurrió antes de su muerte”, señaló Afanador, cuestionando la versión oficial.

“En ese informe preliminar se encontró agua en sus pulmones, una laceración en la mano derecha y un morado en el tórax. Esas lesiones no las tenía cuando la dejamos en el colegio”, dijo.

Agregando más incertidumbre, los videos de seguridad del Gimnasio Campestre Los Laureles muestran a Valeria vagando sin supervisión por la institución antes de su desaparición. Por esta razón, la familia de la niña señala una falta de protocolos adecuados y supervisión en el colegio. El padre de Valeria insiste: “Es inconcebible que ella haya salido del colegio o se haya metido al río sola. Existió omisión de vigilancia y responsabilidad por parte de la institución”.

La investigación de la Fiscalía, aunque persistente, no ha logrado ofrecer resultados concluyentes hasta el momento. Frustrados por la lentitud y la falta de conclusiones concretas, los Afanador han contratado un equipo legal privado: “Nuestro objetivo principal no es una compensación económica, sino hallar justicia”, afirmó Manuel.

En medio de la tragedia, los hermanos menores de Valeria han tenido que cambiar de colegio y enfrentarse a la devastadora pérdida. Además, la familia ha hecho un llamado a padres y colegios para exigir protocolos de seguridad más rigurosos y evitar que se repita una tragedia como la que ellos viven.

