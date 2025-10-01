Pese a las recomendaciones sobre seguridad vial de las autoridades de tránsito, se presentó un lamentable siniestro que dejó dos personas muertas en la vía La Mesa-Mosquera en el sector conocido como Puerto Araujo.

En un video que circula en la red social X, se observa la dimensión del choque entre dos motocicletas que resultaron prácticamente destruidas luego del impacto que provocó cierre parcial y temporal, mientras se hizo el levantamiento de los cuerpos.

La grabación muestra restos de los vehículos tirados en la vía, mientras algunas motos tratan de pasar por el lado para continuar su recorrido. Por el contrario, los carros tuvieron que esperar por varios minutos.

Hasta el momento se desconoce si hay personas heridas luego del violento siniestro del cual se desconocen las causas; sin embargo, las autoridades investigan lo ocurrido.

#CUNDINAMARCA. Se presenta siniestro vial con fatalidad en la vía La Mesa – Mosquera, en el sector de Puerto Araujo. Según informan; involucra dos motocicletas y lamentablemente deja dos personas fallecidas. ÚNETE 👉 https://t.co/3BpXy3YAWC pic.twitter.com/7vsCzQTGw0 — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 1, 2025

Camión se volcó en Usaquén (Bogotá) y provocó trancón

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la capital del país, hacia las 11:46 de la noche se presentó otro incidente en la carrera Séptima con Calle 183 en el sentido norte-sur.

Aunque no se reportaron heridos, se presentó afectación en la calle 183, sentido occidente-oriente, de acuerdo con la mencionada entidad, mientras se retiró el vehículo.

[11:46 p.m.] #MovilidadAhora | Se presenta volcamiento de camión, en la localidad de Usaquén, en la carrera 7 con calle 183, en sentido Norte – Sur. Unidad de @TransitoBta y grúa asignadas. 📍Generando afectación vial en la calle 183, en sentido Occidente – Oriente. pic.twitter.com/Z6v0U45UPJ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 1, 2025

