Hay consternación en Alemania por la muerte de una acróbata durante un acto en un circo. La situación ocurrió sobre la tarde del pasado sábado 27 de septiembre y la víctima fue Marina Barceló, una artista circense oriunda de Mallorca, España, con más de 10 años de experiencia en los espectáculos de alto riesgo.

(Le puede interesar: Escalofriante caída de alpinista a más de 5.000 metros de altura; fatal desenlace por una foto)

De acuerdo con medios del país donde ocurrió la tragedia y lo dicho por la Asociación Alemana de Empresas Circenses, Barceló hacía un ‘show’ de trapecio, el cual se hace desde una considerable altura. La mujer llevaba a cabo su presentación en el circo, llamado Paul Busch, cuando tuvo un problema en su rutina y cayó al suelo desde aproximadamente 5 metros.

Según los detalles de las autoridades de Alemania, el terrible accidente ocurrió aproximadamente a las 5:45 de la tarde y ante más de 80 espectadores, entre los que había varios niños. Algunos de los padres tuvieron que sacar inmediatamente a sus hijos para que no observaran el trágico incidente.

Al lugar llegaron paramédicos para tratar de atender a Barceló. Sin embargo, la trapecista ya no presentaba signos vitales y falleció en el lugar del accidente.

El presidente de la Asociación Alemana de Empresas Circenses, Ralf Huppertz, hizo un llamado a través de redes para que se refuercen las medidas de seguridad en los espacios de espectáculos, con el fin de que muertes como la de Barceló no se repita. Su alerta se hace más crítica, ya que el recinto en el que falleció la acróbata no contaba con malla de seguridad, elemento indispensable en las presentaciones de trapecistas.

(Lea también: Tom Holland, actor que interpreta a Spider Man, sufrió grave accidente en set; hay preocupación)

“Nadie de nosotros quiere vivir un caso así en su circo… Lo más cruel que le puede pasar a un padre es la muerte de un hijo, incluso si tiene 28 años, por lo que quiero aquí transmitir mi más profundo pésame a los padres españoles de la artista”, sentenció Huppertz.

Los seguidores de Marina Barceló, seres queridos y fanáticos de las artes circenses expresaron sus condolencias en sus redes sociales. “Sin palabras. Ya era una estrella, ahora brillará más que nunca”, “descansa en paz, bonita. Me quedo con todos esos momentos bonitos que vivimos. Ahora brillarás aún más ahí arriba”, “Marina, descansa en paz allá donde estés! Siempre recordaremos tu bonita sonrisa y tu entusiasmo por la vida”, son algunos de los comentarios que se leen.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.