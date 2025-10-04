El pasado miércoles primero de octubre, el mundo del alpinismo sufrió una pérdida irreparable. Balin Miller, un joven de 23 años originario de Alaska, y conocido en redes por compartir contenido relacionado con ese deporte, falleció luego de caer desde más de 700 metros de altura en El Capitán, en el Parque Nacional Yosemite, California.

Lo que hizo aún más impactante esta tragedia fue que el momento de su caída fue transmitido en vivo por redes sociales, dejando una huella dolorosa en quienes lo vieron.

Miller, conocido en la comunidad como el “chico de la tienda naranja” por su característico equipo y estilo de vida nómada, estaba haciendo una ascensión en solitario por la ruta Sea of Dreams (5.9, A4) en El Capitán, según recogió BBC.

Después de completar la subida, intentó recuperar una bolsa de equipo que se había quedado atascada. Durante el descenso, aparentemente descendió más allá del final de su cuerda, lo que provocó su fatal caída.

El fotógrafo Tom Evans, quien estaba en el lugar, fue testigo del incidente y confirmó que Miller no estaba transmitiendo en vivo en ese momento; sin embargo, un aficionado que se encontraba en el lugar captó el momento y lo compartió en redes sociales.

En las imágenes que se viralizaron rápidamente se aprecia el instante exacto de la caída de Miller. El aficionado, sin imaginarlo, captó el trágico momento.

Acá, el video en cuestión:

🇺🇸 | Murió el influencer Balin Miller durante una transmisión en vivo: cayó de un peligroso muro en el Parque Nacional Yosemite. El joven de 23 años se precipitó cuando realizaba una ascensión en solitario con cuerda en la emblemática pared de granito El Capitan, a unos 730 mts pic.twitter.com/QGZIVCEIFc — Actualidad Viral (@ActualidaViral) October 4, 2025

Y es que, desde temprana edad, Miller mostró una profunda pasión por la escalada. A los tres años, comenzó a escalar con su padre, y con el tiempo, se convirtió en un referente en el mundo del alpinismo, reseñó el medio mencionado.

Entre sus logros más destacados se encuentra la primera ascensión en solitario de la ruta Slovak Direct en Denali, Alaska, en junio de 2025, una hazaña que le valió reconocimiento internacional.

Acá, una foto del joven:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Balin Miller (@balin.miller)

La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad de escaladores y a sus seguidores en redes sociales. Muchos expresaron su dolor y admiración por el joven alpinista, recordándolo como una persona valiente, humilde y apasionada por la montaña.

Su madre, Jeanine Moorman, destacó que para Miller, la escalada no era una búsqueda de fama o dinero, sino una verdadera pasión que lo acompañó desde su infancia, recogió KCBD.

