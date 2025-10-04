Con lágrimas en los ojos, la actriz compartió cómo se enteró de la noticia, lo que sintió ese día y el vacío que aún le deja esta pérdida, que calificó como “innecesaria” y “muy dolorosa”.

En una emotiva entrevista con Eva Rey, en el programa ‘Desnúdate con Eva’, donde habló por primera vez de manera íntima y desgarradora sobre cómo vivió el atentado y posterior fallecimiento de su primo, el político y abogado Miguel Uribe Turbay, la actriz relató cómo aún mantiene presente al asesinado precandidato a través de un objeto cargado de valor sentimental: la camiseta que usaba en su campaña política.

“Todas las noches duermo con mi camiseta de Miguel, la de la campaña… pues porque lo llevo en el corazón, en el pecho. Es una pérdida tan innecesaria, tan triste, no solo para nosotros como familia, porque creo que el país se perdió de un gran ser humano. Estaba listo y dispuesto a dar todo por el país”, confesó Paola Turbay con la voz entrecortada.

Acá, lo que dijo Paola Turbay:

Para la actriz, Miguel no solo representaba un miembro cercano de su familia, sino también una figura política que prometía aportarle a Colombia desde la transparencia y el servicio público. Por eso, su ausencia, más allá del dolor personal, significa también un golpe para el país.

Pero uno de los momentos más impactantes de la entrevista fue cuando Turbay recordó que el mismo día en que su primo fue atacado, experimentó una extraña sensación de muerte.

“Te voy a contar una cosa que no le he contado a nadie. Eso fue un sábado y yo venía por la carretera devolviéndome de Medellín, con una sensación que sentí como la muerte. Yo dije ‘a alguien le pasó algo, alguien se va a estrellar’. Después lo sentí otra vez y dije ‘¿será que es un aviso de algo que me va a pasar? ¿Será que estoy muerta y no me he dado cuenta? Fue rarísimo’”, relató la exreina en el mencionado programa.

Ese presentimiento, según contó, fue tan fuerte que la dejó intranquila hasta que, poco tiempo después, recibió la llamada que confirmaría sus temores.

Al llegar a su casa, Paola recibió una llamada de una amiga, María Andrea, que le dio la noticia que jamás imaginó escuchar. “A los 20 minutos llego a la casa y me entra la llamada de mi amiga María Andrea y me dice: ‘¿Qué pasó con su primo, cómo está? Le acaban de pegar un tiro a Miguel’. Y yo [dije] ‘¿cómo?’. Empiezo a mirar las noticias y a enterarme y casi me muero…”, recordó Paola con voz entrecortada.

Ese momento fue el inicio de un doloroso proceso en el que la familia pasó de la incertidumbre a la esperanza y, finalmente, a la tristeza por la pérdida.

Turbay también narró cómo, en medio de la angustia, intentó aferrarse a la esperanza de que su primo sobreviviera al ataque. Su primera reacción fue buscar detalles médicos para calcular sus posibilidades de vida. “Le dije a Alejandro [Estrada, su esposo] ‘necesito saber por dónde le entró el tiro’. Si se lo dieron por arriba no hay nada que hacer […]. Desde que vi eso dije él se va a salvar”, explicó.

Durante varios días, los reportes médicos le dieron a la familia la ilusión de que la recuperación de Miguel era posible. “Y hubo un momento en el que los médicos dijeron ya, ya salió del valle de la muerte, ahora lo que viene es la recuperación. Pero bueno, hubo un problema con una bacteria, una hemorragia y ahí fue… es muy triste”, añadió la actriz, recordando el desenlace que marcó a su familia para siempre.

¿Qué pasó con Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe Turbay, abogado y político colombiano, fue víctima de un atentado el 7 de junio de este año que lo dejó gravemente herido. Aunque permaneció con vida varias semanas después del ataque y los médicos alcanzaron a dar señales de optimismo sobre su recuperación, finalmente su estado se complicó por una bacteria y una hemorragia que no pudo superar.

Su fallecimiento causó conmoción en la política y la sociedad colombiana, pues muchos lo veían como un líder joven con gran futuro en la vida pública.

