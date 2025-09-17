El asesinato de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en medio de un acto de campaña en Bogotá, sigue generando un fuerte choque político y familiar. Esta vez, Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato asesinado y también aspirante presidencial, lanzó duras declaraciones contra el presidente Gustavo Petro por sus versiones sobre los presuntos responsables del magnicidio.

Durante las últimas semanas, el mandatario ha hecho públicas distintas hipótesis sobre el crimen. Primero aseguró que detrás del asesinato estaban las mafias del Bronx; luego señaló que se trataba de redes europeas y, más tarde, cambió su discurso hacia supuestos carteles de Dubái. Para el padre del dirigente asesinado, estos constantes cambios no son más que una estrategia para dilatar la investigación judicial.

En un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), Miguel Uribe Londoño le envió un contundente mensaje al presidente. “Señor Petro, quiero que le quede muy claro, usted le va a responder más temprano que tarde a la justicia colombiana y también a la justicia internacional. Yo me haré cargo. No le permito que siga utilizando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas”, escribió.

(Vea también: Miguel Uribe habló de sus 15 meses en la cárcel en caso del Banco del Estado)

El precandidato presidencial también rechazó las insinuaciones que vinculan a su familia con supuestos negocios ilegales. “No le permito que siga calumniando el apellido de mi familia como el perverso invento del negocio de las esmeraldas. Esos no son nuestros negocios. Yo sí tengo muy claro cuál es su estrategia. Cada vez que usted se inventa un nuevo cuento como el de la mafia europea, el asesino que vive en Dubái, usted obliga a los fiscales a actuar de oficio e investigar esa nueva denuncia”, expresó.

En otro aparte de su declaración, Uribe Londoño señaló directamente al presidente como responsable político del asesinato de su hijo. Según dijo, las versiones que da Petro no solo desvían la atención de los verdaderos responsables, sino que también generan un clima de odio que podría poner en riesgo su propia vida. “Usted es responsable políticamente del magnicidio de mi hijo. Y con sus teorías y malintencionadas declaraciones, usted incita al odio e incita a que también a mí me asesinen. Sépalo. Mi hijo nunca le tuvo miedo, yo tampoco se lo tengo”, concluyó.

Las palabras del dirigente llegan en un momento clave, cuando la opinión pública sigue a la expectativa de los avances judiciales en torno al crimen que sacudió a la política nacional. Mientras tanto, el debate entre el Gobierno y la familia Uribe Turbay refleja la tensión que ha generado este asesinato en medio de un proceso electoral marcado por la incertidumbre y la polarización.

Por ahora, la Fiscalía continúa con las indagaciones para esclarecer el caso, mientras la familia de Miguel Uribe Turbay insiste en que no descansará hasta que se haga justicia y se conozca la verdad detrás del magnicidio que estremeció al país.

