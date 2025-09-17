La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, expresó su inconformidad frente a lo que considera un uso político indebido del lamentable fallecimiento de su esposo.

(Vea también: “Estructura criminal peligrosa”: capturados por atentado a Miguel Uribe dicen que los quieren silenciar)

Según sus declaraciones para Caracol Radio, algunas figuras del ámbito político habrían intentado aprovecharse del dolor de la familia, protagonizando acciones que ella calificó como “hacer política con dolor ajeno”.

“Lo que me pareció más doloroso, más que molesto, fue hacer política con el dolor ajeno”, aseguró la mujer, visiblemente afectada, en diálogo con periodistas de la mencionada emisora.

Lee También

Tarazona, aunque no dio nombres, aseguró que algunos precandidatos presidenciales aprovecharon la situación para hacer campaña y no respetaron el dolor de ella, su hijo y toda su familia.

“¿Por qué con una tragedia, con un niño de cuatro años sufriendo por la vida de su papá?”, manifestó, al tiempo que ella estaba concentrada en esos momentos en cosas positivas.

“Estaban pasando cosas tan dolorosas y tan malas alrededor mío y era tan compleja la situación con Miguel, que yo me aferraba siempre a las cosas buenas, a Dios, al amor y a la compasión”, agregó.

Claudia Tarazona dijo que María Fernanda Cabal la amenazó

Además, Tarazona reveló que durante el funeral de su esposo, varios actores políticos intentaron presionarla para evitar su eventual ingreso a la política. Entre ellos mencionó directamente a la senadora María Fernanda Cabal.

Tarazona denunció que la senadora la habría amenazado incluso frente al féretro de su esposo. En sus palabras, Cabal se mostró aparentemente preocupada porque ella podría entrar en la arena política.

“Me decía que yo no conocía este país, que no sabía cómo eran las cosas. Y yo solo pensaba que atrás tenía a mi esposo en un cajón, que lo mataron por hacer política”, expresó Tarazona en entrevista con Noticias RCN.

Este episodio intensificó aún más el clima de tensión dentro del escenario político nacional. No solo por el enfrentamiento entre Tarazona y Cabal, sino también por las dudas que despertó sobre las prácticas de ciertos sectores políticos.

⚠️ “Escuchar a María Fernanda Cabal decirme: ‘Tú no conoces Colombia, tú no sabes cómo es este país’. Eso fue de lo más duro que viví con Miguel en un cajón a mis espaldas”. @joseMAcevedo pic.twitter.com/an2wZqvsaj — Noticias RCN (@NoticiasRCN) September 15, 2025

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.