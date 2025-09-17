Escrito por:  Redacción Nación
Sep 17, 2025 - 12:06 am

Hacia las 11:18 de la noche de este martes 16 de septiembre, se presentó un temblor de magnitud 2.8 y una profundidad inferior a 30 kilómetros. El epicentro del movimiento telúrico fue en Uramita (Antioquia).

Algunos internautas reaccionaron a la publicación del Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad que reportó el sismo, que se sintió en algunas poblaciones cercanas a ese municipio.

“En Frontino se sintió. Septiembre está muy movido” y “Reportando desde San Pascual (Cañasgordas)”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de redes sociales.

Temblor en Garzón (Huila) este martes 16 de septiembre

Horas antes, de acuerdo con el SGC, tembló en Garzón (Huila) hacia las 20:51 p. m., con una intensidad de 3.2 en la escala de Richter. Este evento sísmico también fue superficial y algunos ciudadanos también lo sintieron.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

Percibir un sismo depende de varios factores, como su magnitud, la profundidad a la que ocurre y la distancia al epicentro en la que se encuentran las personas. Ante la percepción de un temblor, es fundamental informar su ocurrencia, ya que esto permite estimar rápidamente sus efectos y facilita una respuesta más eficiente por parte de los organismos de atención de emergencias.

Cada vez que el Servicio Geológico Colombiano comunica la ocurrencia de un sismo a través de sus cuentas oficiales en Twitter y Facebook, las personas que lo hayan sentido pueden completar el formulario Sismo Sentido. Esta herramienta recopila información valiosa para determinar si hubo daños y evaluar la intensidad del movimiento telúrico, es decir, qué tanto se percibió.

Esta medida, de carácter cualitativo, es esencial para mejorar el conocimiento sobre la amenaza sísmica en el país y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros eventos.

