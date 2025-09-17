#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2025-09-16, 23:18 hora local Magnitud 2.8, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Uramita – Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/80Nz8Y7DpJ — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 17, 2025

Temblor en Garzón (Huila) este martes 16 de septiembre

Horas antes, de acuerdo con el SGC, tembló en Garzón (Huila) hacia las 20:51 p. m., con una intensidad de 3.2 en la escala de Richter. Este evento sísmico también fue superficial y algunos ciudadanos también lo sintieron.

¿Cómo reportar un sismo en Colombia?

Percibir un sismo depende de varios factores, como su magnitud, la profundidad a la que ocurre y la distancia al epicentro en la que se encuentran las personas. Ante la percepción de un temblor, es fundamental informar su ocurrencia, ya que esto permite estimar rápidamente sus efectos y facilita una respuesta más eficiente por parte de los organismos de atención de emergencias.

Cada vez que el Servicio Geológico Colombiano comunica la ocurrencia de un sismo a través de sus cuentas oficiales en Twitter y Facebook, las personas que lo hayan sentido pueden completar el formulario Sismo Sentido. Esta herramienta recopila información valiosa para determinar si hubo daños y evaluar la intensidad del movimiento telúrico, es decir, qué tanto se percibió.

Esta medida, de carácter cualitativo, es esencial para mejorar el conocimiento sobre la amenaza sísmica en el país y fortalecer la capacidad de respuesta ante futuros eventos.

