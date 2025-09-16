María Claudia Tarazona continúa atravesando el duelo el asesinato de Miguel Uribe el 11 de agosto. En entrevista con Caracol Radio, contó que su prioridad es el duelo y el cuidado de sus cuatro hijos. Aseguró que no teme ser instrumentalizada, pues su enfoque está en sanar y encontrar nuevamente estabilidad tras perder el proyecto de vida que había construido junto a su esposo.

Conmovida, reconoció que mucho de lo que ella era también se fue con Miguel, y que ahora debe aprender a vivir sin él. “No solo le hago duelo a Miguel, también a la parte de mí que murió con él”, expresó entre lágrimas, dejando claro que, aunque el camino es doloroso, tiene claridad sobre lo que quiere y hacia dónde dirigir su vida.

María Claudia Tarazona contó cómo fue regresar a su casa

Luego que todo el trajín de la muerte, las exequias y el velorio, María Claudia Tarazona regresó a su casa y contó cómo fue esa experiencia, luego de haber mantenido la esperanza de que Miguel Uribe regresara por dos meses.

(Vea también: Detalle que llevó María Claudia Tarazona en la entrevista con RCN y que pocos notaron)

Lee También

“Sentimos a Miguel en cada espacio de mi casa. Y es sentirlo, no es pensarlo, no es recordarlo, es sentir su presencia ahí, en los rincones donde él estaba, donde estudiaba, donde jugaba con Alejandro. Es como sentir un calor, su presencia”, indició a Gustavo Gómez.

Por otra parte, reveló un recuerdo íntimo del día en que falleció su esposo. Contó que a las 2 de la mañana del 11 de agosto sintió un frío intenso en el cuerpo y dificultad para respirar, justo a la hora en la que él murió, aunque solo supo la noticia hora y media después. Ese presentimiento, relató, marcó el inicio de una etapa dolorosa y completamente nueva en su vida.

Al recibir la confirmación de la muerte, narró cómo debió sostener a sus hijas en medio de su devastación, mientras ellas lloraban desconsoladas. Más tarde, enfrentó la dura escena de ver el cuerpo sin vida de Miguel en la clínica. Hoy, asegura que su reto es reconstruir la vida familiar y apoyar a sus hijas en un contexto marcado por la violencia y la exposición pública, convirtiéndose en el pilar que les da fortaleza para sobrellevar la ausencia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.