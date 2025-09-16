Este martes 16 de septiembre, durante una emotiva entrevista en Caracol Radio, la viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay abrió su corazón sobre el impacto que ha tenido en su vida el asesinato de su esposo.

Tarazona, quien ha estado en el ojo público desde el trágico atentado que conmocionó a Colombia, respondió de manera clara y reflexiva a la pregunta sobre si consideraría ingresar al mundo de la política, un ámbito en el que su marido se destacaba como una figura prometedora.

Durante la conversación, Tarazona fue enfática al descartar esa posibilidad en el corto plazo. “En este momento no. En este momento no es mi lugar. Tengo que reconstruir mi vida… es volver a arrancar de cero. Yo tengo 45 años y es como si me hubieran reseteado la vida por completo; como mujer, como mamá, como profesional, mis sueños, mis planes”, indicó en la mencionada emisora.

Esta declaración resalta la magnitud del cambio que ha experimentado luego de la pérdida, comparándolo con un “reseteo” total que afecta todas las facetas de su existencia. No se trata solo de un luto emocional, sino de una reestructuración integral que requiere tiempo y espacio para sanar.

Tarazona profundizó en cómo el duelo ha transformado incluso su rol como madre. “Hoy soy diferente hasta como mamá […]. Tengo que replantearme en todas las áreas de mi vida, entonces eso requiere tiempo y requiere sanar y requiere ver cómo voy a salir del duelo. En la vida tú ganas o pierdes, y en la pérdida está la posibilidad de renacer y hacerte grande, o destruirte y hacerte cenizas. Y yo quiero renacer”, expresó con determinación.

Estas palabras no solo muestran su resiliencia, sino también una filosofía de vida que ve en la adversidad una oportunidad para crecer. En un país marcado por la violencia política, como Colombia, donde el asesinato de líderes ha sido una constante histórica, el testimonio de Tarazona resuena como un llamado a la esperanza personal en medio del caos colectivo.

“Yo quiero rehacer mi vida amando a Miguel. Y eso quiere decir que todos los días de mi vida decido vivir como Miguel quería que yo viviera. Es una decisión difícil porque en un duelo lo más fácil es llorar… Pero como lo amo, decido vivir como él quisiera que yo viviera. Decido amar a Miguel el resto de mi vida y voy a vivir con honor”, manifestó en el mismo medio.

Esa declaración revela un amor perdurable que trasciende la muerte, convirtiéndose en un motor para su futuro. Tarazona no solo honra la memoria de Uribe Turbay, sino que la integra en su cotidianidad, eligiendo el camino del honor y la vitalidad en lugar de la resignación.

¿Cómo fue la relación de Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona?

Su historia de amor se remonta al año 2011, cuando María Claudia, quien es abogada, estaba buscando recursos para algunos proyectos de desarrollo social, especialmente uno enfocado en niños. Una amiga suya le manifestó conocer a la persona ideal para ello y fue ahí cuando entró en juego Miguel Uribe, quien para ese entonces estaba haciendo campaña para llegar al concejo de Bogotá.

En ese momento, Tarazona estaba divorciada y como producto de su anterior matrimonio tuvo tres pequeñas niñas, María, Emilia e Isabella. Entre ambos comenzó a surgir una amistad muy cercana y, al ver que las cosas funcionaban muy bien y que estaban construyendo un gran equipo, Uribe Turbay le pidió matrimonio a María Claudia cuando este estaba terminado su periodo como concejal y la llevó al altar en 2016.

Su relación fue un pilar en la carrera política de Uribe, con Tarazona como su principal apoyo, aunque ella mantuvo un perfil bajo hasta el atentado.

¿Cuándo nació el hijo de Miguel Uribe Turbay?

Más tarde, en 2019, le dieron la bienvenida a su primogénito Alejandro Uribe Tarazona. No obstante, en varias ocasiones el precandidato dejó ver que su amor por las niñas (a quienes adoptó desde un principio) fue como el de cualquier padre por su hija.

