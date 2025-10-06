La vida tiene a veces giros inesperados e inauditos. Tal es el caso de una mujer brasileña de 34 años que descubrió, mediante una prueba de ADN, que su actual novio era en realidad su hijo biológico.

(Vea también: Nieta prendió el celular de su abuelo fallecido dos años después y quedó atónita con lo que vio)

Su reveladora historia fue compartida en un video en redes sociales y rápidamente se volvió viral, provocando un gran impacto. La mujer aseguró que era feliz con su pareja hasta que sus sospechas se hicieron realidad.

El evento comenzó de una manera bastante casual. De acuerdo con el relato de la mujer, se conocieron en una reunión social y sintieron una conexión. Como cualquier pareja, compartían detalles de sus vidas y hablaban de sus pasados, su historia familiar y experiencias de infancia.

Lee También

Sin embargo, empezaron a notar coincidencias demasiado extrañas para ser casualidad. Pronto, la duda se transformó en inquietud y luego en la angustiosa necesidad de conocer la verdad mediante una prueba de ADN, que confirmó la sospecha: estaban unidos por una relación filial, no solo sentimental.

#Actualidad #Internacional #comunicaliamx ♬ sonido original – COMUNICALIA® Noticias @comunicaliamx Impactante revelación: mujer descubre que su pareja es en realidad su hijo, a quien abandonó tras darlo en adopción a los 12 años En un caso que ha generado conmoción en redes sociales y medios internacionales, una mujer descubrió que su actual pareja sentimental es, en realidad, su hijo biológico, a quien abandonó cuando era adolescente. Según reportes, la mujer quedó embarazada a los 12 años y, debido a su corta edad y situación familiar, decidió dar al bebé en adopción. Años más tarde, sin conocimiento de su parentesco, ambos iniciaron una relación sentimental que terminó revelando uno de los secretos más dolorosos de su pasado. El descubrimiento ocurrió tras una conversación sobre sus historias familiares, que llevó a una prueba de ADN para confirmar una serie de sospechas. El resultado dejó a ambos devastados. Este caso ha reabierto debates sobre la adopción, la identidad familiar y los riesgos del desconocimiento de orígenes biológicos en relaciones personales. #Noticias

Mujer aseguró que dio en adopción a su hijo cuando era una niña

La joven madre quedó embarazada a los tempranos 12 años de edad. Sus padres tomaron la decisión de dar al bebé en adopción a la familia del entonces novio de 16 años.

A tan corta edad, los padres de ella creían que carecía de las condiciones para criar a un niño. Sus caminos se separaron, solo para coincidir de nuevo después en circunstancias impensables.

La mujer describió el momento de la revelación como “devastador”. La noticia llegó cuando la relación con quien inicialmente consideraba su pareja se había vuelto fuerte y sólida, colocándola en una situación emocionalmente agónica.

“Qué locura. Acordamos que conocería a sus padres y dijo que tiene una madre adaptiva, que lo crio desde que tenía 7 años. Es muy cercano a sus abuelos, así que todos cenarían, y yo iba a conocer a su familia. Cuando llegamos allí, su abuela me recibió enseguida, y me quedé en shock”, se escucha en el video.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.