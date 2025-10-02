Lo que pintaba ser un día de celebración, lujos y mucha diversión, terminó siendo un día fatídico para la familia de la creadora de contenido brasileña Luana Raquel de Araújo Melo, quien falleció en los pasados días a causa de un accidente automovilístico.

El pasado 26 de septiembre, la creadora de contenido estaba cumpliendo 29 años de edad, por lo que se encontraba con su novio y un amigo en una carretera del municipio Feira de Santana, en el estadio de Bahía.

Sin embargo, pese a que iban manejando con responsabilidad y todo pintaba en las mejores condiciones, de repente llegó el fatídico hecho, ya que el Toyota Corolla en el que se movilizaban fue impactado por un camión que estaba lleno de tomates, arrebatándoles la vida en el sitio de los hechos.

Según las primeras informaciones de las autoridades, el camión, que venía en sentido contrario al de la creadora de contenido, perdió el control y terminó llevándose al vehículo y a una grúa que estaba estacionada en la carretera. Así terminó el camión que ocasionó los hechos:

El conductor de la grúa resultó con graves heridas y por eso sigue internado en el hospital, mientras que la creadora de contenido, su pareja y el amigo sí perdieron la vida en el lugar de los hechos.

Vale la pena destacar que Luana Raquel de Araújo Melo trabajaba como directora de mercadeo de los gimnasios de su pareja, además que era ‘influenciadora’ porque compartía contenido de estilo de vida y ‘fitness’, por lo que ya se había ganado muchos seguidores en sus redes sociales.

Ante esto, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar qué ocasionó el accidente, ya que se manejan hipótesis de exceso de velocidad, falla en los frenos e incluso un problema general del vehículo.

