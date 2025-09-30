Hace unos días, la barranquillera Aída Victoria Merlano confirmó que puso fin a su relación con Juan David Tejada, conocido en redes como ‘el Agropecuario’ y padre de su hijo. La noticia, que venía siendo un rumor desde hace varias semanas, tomó por sorpresa a los seguidores de ambos.

El propio Tejada dio la cara y aclaró la situación ante sus seguidores. En sus historias de Instagram escribió: “Hemos decidido dar por terminada la relación en buenos términos. No fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaremos unidos por nuestro hijo y mantendremos una comunicación sana”.

De esta manera, el joven empresario puso fin a las especulaciones que apuntaban a una supuesta infidelidad o a problemas graves entre ellos.

¿Por qué se dijo que el ex de Aída Victoria Merlano tenía nueva pareja?

Antes de la confirmación oficial, los seguidores de la pareja notaron varios indicios que desataron la ola de rumores.

Además de que dejaron de compartir contenido juntos, un video que circuló en redes abrió especulaciones que apuntaban a que Tejada estaría saliendo con la modelo e ‘influencer’ Elizabeth López, reconocida por su gusto por los caballos y por ser empresaria del sector agropecuario, un mundo que comparte con él.

Acá, las imágenes que los mostraban juntos en un evento:

López es una modelo que en redes sociales suele mostrar su amor por el fútbol y por el agro. Vive en una finca donde tiene varios animales y posee un equipo femenino de fútbol.

¿Qué dijo Elizabeth López del video?

Ante la creciente ola de comentarios, López decidió poner fin a los rumores y habló en el programa ‘Lo sé todo’ para explicar que solo existe una amistad con Tejada y que nunca ha habido una relación sentimental entre ellos.

“Coincidimos por un video musical en el lugar. Ya éramos amigos hace aproximadamente un año. Él estaba buscando rentar la finca donde yo vivo actualmente. Entonces, ya sea por los gustos o por los negocios que se puedan llevar más adelante, quedamos en una amistad. Nunca ha pasado nada”, indicó inicialmente.

La modelo también señaló que, aunque no tienen una comunicación constante, sí quedaron como conocidos debido a intereses compartidos.

“Quedamos no en comunicación constante, pero sí como conocidos, puesto que ambos tenemos gustos similares y que nos identifican. Era un tema de video musical, de música agropecuaria. Ambos tenemos el perfil y la persona [del video] pensó que sería comercial tener personas que tuvieran que ver con el mundo agropecuario”, agregó en el programa de chismes.

Finalmente, López manifestó que los rumores fueron incómodos para ella, pero insistió en que no hay nada más allá de una amistad: “Fue un asunto bochornoso [el chisme], pero no ha pasado nada”.

