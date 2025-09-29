Desde que Bayron Sánchez, más conocido como B-King, desapareció, los ojos se pusieron sobre Marcela Reyes. La razón es que el cantante había mencionado en un video que hacía responsable a la famosa DJ de cualquier cosa que le pasara a él o a su familia. Desde el primer momento, Reyes ha querido dejar claro que no tiene nada que ver con la muerte de B-King, pero las acusaciones en su contra no cesan.

“Tengo que reconocer, como ser humano que soy, que, por mis impulsos y reacciones, él y yo tuvimos enfrentamientos por redes sociales. Lastimosamente, la gente se quedó con eso, pero no se dieron cuenta, porque ni él ni yo lo hicimos público, que luego de eso tuvimos comunicaciones muchas veces donde nos perdonamos, él me pidió perdón y yo a él”, dijo sobre ese momento.

Esta vez, Marcela Reyes decidió hablar, pero en W Radio, sobre ese conflicto entre ella y Bayron que escaló a las redes sociales. Según ella, luego de toda esa situación, ellos dos hablaron en privado y lograron un acuerdo. Fue por esa razón que luego de 4 meses de aquel hecho, nunca más se mencionó el tema. Fue su desaparición lo que hizo que esas declaraciones volvieran a tener una relevancia mediática.

Aunque entre ellos dos ya no había ninguna relación, y la misma Marcela Reyes afirmó que tenía a su nueva pareja en la cárcel, la DJ asegura que está dispuesta a que la investiguen para que “desde la ley, no con juicios injustos y con versiones de internet”, se aclare toda la verdad.

Marcela Reyes está tranquila porque asegura no tener ningún tipo de relación con el atroz crimen de B-King, sin embargo, luego de la muerte de su expareja, tiene un problema mayor y es que su hijo, de 8 años, está siendo muy perjudicado y afectado.

“Es un tema tan serio que no solo está involucrada la vida de Bayron y Regio, sino también la mía porque estoy siendo amenazada, Valentino (su hijo), en este momento, está sin colegio; no me lo reciben en el colegio. Estoy encerrada desde el día de la noticia. Aparte del dolor tan gigante porque estoy recibiendo amenazas”, dijo en W Radio.

En esa misma emisora, Marcela Reyes contó que desde ella estaba con él, B-King siempre estuvo con dos celulares. Uno de estos actualmente está refundido y lo están usando para enviarle mensajes amenazantes a ella.

“Cuando Bayron era mi esposo, él tenía dos teléfonos. De ese segundo teléfono, es donde tuve las conversaciones, acordamos por ahí el divorcio. Bayron y yo sí estábamos en contacto por ahí. Que revisen quién tiene ese teléfono porque me están amenazando desde ahí”, explicó.

¿Por qué Marcela Reyes mencionó que su actual pareja está en la cárcel?

Sin duda alguna, lo que ha provocado que el foco se centre en la DJ es que en el mensaje que publicó el mismo B-King meses atrás, y que ella confirmó sí fue escrito desde un WhatsApp que su equipo posee, se mencionó que un hombre que está en la cárcel es la actual pareja de Marcela Reyes.

Al respecto, ella explicó: “Lo que realmente estaba expresando era mi necesidad de hacerle saber que yo estaba tan sola, que hasta ni mi pareja estaba en el lado mío. Nuestra intención era que él supiera que no había ganas de tener más conflictos porque las redes sociales se volvieron un arma”, explicó, y dejó en claro que “jamás hubo una amenaza”.

Y aunque en W Radio quisieron profundizar y saber si es verdad que ella es la pareja del capturado por tráfico de estupefacientes y otros delitos ligados Óscar Camargo, alias ‘Pichi’, ella no quiso responder nada en ese sentido.

“El centro de la entrevista no es mi relación o con quién esté. No quiero darle relevancia a lo que no es importante. Si las autoridades requieren investigar a Óscar Camargo, a Marcela Reyes o a las personas que tengan que investigar, que lo hagan, pero desde la ley”, dijo.

