La reconocida empresaria y DJ paisa Marcela Reyes, expareja del fallecido cantante urbano B-King, rompió el silencio a través de un nuevo comunicado oficial emitido por sus abogados.

En el documento, Reyes anuncia que ha interpuesto acciones penales por injuria y calumnia en defensa de su honra y buen nombre, luego de que en redes sociales empezaran a circular versiones que la vinculan de manera infundada con la muerte del artista en Ciudad de México.

Nuevo comunicado de Marcela Reyes por asesinato de B-King

El comunicado, emitido por el Grupo Medellín, detalla que en ejercicio de la representación judicial de Marcela Reyes se presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, por la presunta comisión de los delitos mencionados.

Según lo expresado, múltiples personas han difundido en redes sociales comentarios y publicaciones en las que se le atribuyen a Reyes hechos criminales, señalándola de manera directa y sin pruebas como responsable del asesinaro de B-King.

La defensa de Reyes recalca que este tipo de publicaciones no pueden ampararse en el derecho a la libertad de expresión, pues no se tratan de opiniones subjetivas, sino de afirmaciones falsas con apariencia de hechos comprobados que constituyen delitos.

En este sentido, los abogados explican que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero no incluye la posibilidad de difamar, calumniar o lesionar la dignidad y los derechos de otras personas.

El comunicado también informa que, conforme a lo establecido en la Ley 906 de 2004, se solicitaron medidas de prevención y aseguramiento probatorio. Esto con el fin de que las autoridades de policía judicial puedan adelantar las investigaciones pertinentes, identificar a los autores de las publicaciones, determinar sus responsabilidades y evitar que se destruyan pruebas que puedan ser útiles dentro del proceso.

En palabras de los abogados, estas expresiones difundidas en redes sociales “rebasan los límites constitucionales de la libertad de expresión”, pues no corresponden a un ejercicio legítimo de opinión sino a imputaciones de conductas punibles que lesionan gravemente el honor, la reputación y la tranquilidad de su representada.

La DJ e ‘influenciadora’, quien se mostró profundamente afectada por los acontecimientos, manifestó que esta situación no solo ha incrementado el dolor por la muerte de su expareja, sino que además ha causado un ambiente hostil que pone en riesgo su seguridad y la de su familia.

Según el comunicado, el volumen de señalamientos infundados en plataformas digitales ha intensificado su revictimización, motivo por el cual se hace un llamado urgente a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que actúen con responsabilidad, respeto y empatía.

“Pedimos que se evite emitir juicios anticipados sobre asuntos complejos y en investigación, y que se abstengan de replicar contenido no verificado que solo aumenta el daño y la desinformación”, señala la comunicación.

En cuanto a su postura frente al proceso judicial, Reyes ha decidido mantener una actitud prudente y respetuosa frente al debido proceso. Por esta razón, aclaró que no concederá entrevistas sobre el fondo del asunto mientras las investigaciones estén en curso, y toda la información oficial continuará difundiéndose únicamente a través de comunicados de sus abogados.

Finalmente, el equipo legal resaltó que las rectificaciones voluntarias y el retiro de publicaciones difamatorias serán considerados de manera positiva en el marco del proceso, aunque esto no excluye la posibilidad de continuar con las acciones penales y civiles que se adelantan en defensa de los derechos fundamentales de Marcela Reyes.

De esta manera, la DJ paisa busca frenar una ola de acusaciones que, según ella y sus representantes, carecen de sustento y que solo buscan empañar su imagen pública en un momento especialmente doloroso. La estrategia judicial apunta no solo a limpiar su nombre, sino también a sentar un precedente sobre los límites entre la libertad de expresión y la difamación en la era digital.

