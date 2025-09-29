Después de que coronaran a Vanessa Pulgarín como la nueva Miss Universe Colombia, en redes sociales se viralizó un video de hace más de una década en el que aparecía la antioqueña, entonces con 21 años, presentándose para postularse como presentadora del canal musical HTV.

En el clip, compartido en la plataforma X (antes Twitter), se ve a la antioqueña con un estilo más natural y fresco, muy distinto al que exhibe hoy como Miss Universe Colombia 2025.

Los usuarios no tardaron en comentar sobre la transformación física y profesional de Pulgarín. Algunos resaltaron que su actual imagen refleja años de disciplina, cuidado personal y cambios en su estilo. Otros, en tono especulativo, hablaron de posibles retoques estéticos (por ejemplo, en la nariz).

Acá, el video que muestra a la nueva Miss Universe Colombia hace 13 años:

Felicitaciones a la nueva Miss Colombia. Ya se pegó en Miss International y se viene nueva pegada en Miss Universo. 👏🏻. Batirá récords. #MissUniverseColombia pic.twitter.com/tfgins7n36 — Reverdeciendo. (@reverdeciendo_) September 29, 2025

Quién es Vanessa Pulgarín, la nueva Miss Universe Colombia 2025

Nacida en Medellín, Antioquia, se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2025 al imponerse en la final del ‘reality’ este 28 de septiembre. Con 33 años, Pulgarín sucedió a Daniella Toloza, quien ostentaba el título en 2024, y asumió la responsabilidad de representar a Colombia en el próximo Miss Universo, programado para noviembre en Tailandia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

Pulgarín es reconocida no solo por su belleza, sino también por su disciplina y pasión por el deporte. Es modelo de profesión, líder social y emprendedora, con un fuerte compromiso con temas como la salud mental y el liderazgo femenino. Antes de su triunfo en Miss Universe Colombia, representó al país en Miss International y ha participado en varias pasarelas nacionales e internacionales.

Durante el reality, Vanessa Pulgarín destacó por su autenticidad, espontaneidad y liderazgo, que la posicionaron como favorita tanto del público como del jurado, que incluyó figuras como Valerie Domínguez, Andrea Tovar y Hernán Zajar.

Además de su carrera en el modelaje, Pulgarín es estudiante de comunicación social en la Universidad Pontificia Bolivariana, lo que refleja su interés por el ámbito mediático y su deseo de influir positivamente en su entorno.

¿A quién le ganó para convertirse en la nueva reina?

En la noche de coronación, Vanessa Pulgarín compitió con otras representantes de diferentes regiones del país. Entre las finalistas destacaron las candidatas de Atlántico y Santander, pero finalmente fue la antioqueña quien se llevó la corona gracias a su temple, seguridad y carisma en el escenario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

Con su triunfo, Pulgarín asume el reto de representar a Colombia en Miss Universo 2025 en Tailandia, donde espera dejar en alto el nombre del país y consolidarse como un ejemplo de perseverancia y evolución profesional.

