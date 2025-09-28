Vanessa Pulgarín Monsalve, representante de Antioquia es la nueva ‘Miss Universe Colombia 2025′, quien ha sabido convertir los desafíos en impulso para alcanzar sus sueños.

¿Quién ganó Miss Colombia 2025?

Vanessa Pulgarín, nació en Medellín. y es hija de una familia que era muy unida, lleva en su memoria la ausencia de su padre, quien falleció víctima del conflicto armado en Colombia cuando ella tenía apenas 10 años.

Este episodio marcó profundamente su infancia y la de su familia; su madre enfrentó momentos de gran dolor y depresión, buscando siempre maneras de apoyar a Vanessa y mantenerla enfocada en un camino positivo.

Fue su madre quien la inscribió en clases de actuación y modelaje, entendiendo que ocupar su mente en nuevas actividades le ayudaría a superar la tristeza.

Desde entonces, Vanessa se sumergió en el mundo del modelaje, mostrando desde muy joven disciplina, carisma y pasión, cualidades que hoy la posicionan como una de las grandes representantes de Antioquia en el camino hacia Miss Universe Colombia 2025.

La joven recuerda cómo estas experiencias tempranas moldearon su carácter y su determinación: “Me impresiona mirar atrás y ver en lo que me he convertido”, asegura Vanessa.

¿A qué se dedica la nueva Miss Universe Colombia?

A lo largo de su carrera, Vanessa ha sabido combinar su talento con el emprendimiento. Es empresaria, maneja con éxito sus redes sociales, se ha destacado como modelo y deportista, y mantiene viva su pasión por la actuación.

Su compromiso y versatilidad le han permitido construir una carrera sólida y multifacética, siempre impulsada por el sueño de convertirse en Miss Universe Colombia.

Vanessa Pulgarín fue ex virreina en el concurso Señorita Colombia

Su trayectoria en concursos de belleza también ha sido destacada. En 2017, Vanessa se ubicó como Primera Finalista —Virreina Nacional— detrás de Laura Barjum, de Cartagena, en el certamen Señorita Colombia, demostrando desde entonces que posee la disciplina, la presencia escénica y la preparación necesarias para competir en grandes escenarios.

Hoy, como candidata de Antioquia, Vanessa Pulgarín Monsalve no solo representa la belleza de su región, sino también la fuerza de una mujer que ha aprendido a transformar la pérdida en motivación, la tristeza en crecimiento y la pasión en resultados.

Su historia refleja que detrás de cada sonrisa y cada porte elegante hay un camino de esfuerzo, resiliencia y sueños por cumplir, consolidándola como una de las favoritas rumbo a la corona de Miss Universe Colombia 2025.

