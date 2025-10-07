En medio de los múltiples hechos virales en el mundo, la reaparición de una mujer que en su momento fue considerada la niña más bella del mundo no pasa desapercibido a nivel internacional.

Después de dos décadas desde que se hizo célebre la entonces menor, ahora la francesa demostró su pretensión de mantenerse dentro del ámbito de la moda gracias a un evento que le abrió camino.

¿Qué pasó con Thylane Blondeau, que fue llamada “la niña más bella del mundo”?

Thylane Léna‑Rose Blondeau saltó a la fama siendo niña: con solo 6 años fue llamada por algunos medios y plataformas “la niña más bella del mundo” tras una nominación de TC Candler, fama que creció por un desfile con Jean Paul Gaultier a los 4 años y por ser modelo infantil.

Hoy, ya mayor (24 años), sigue ligada al mundo de la moda, y asombró al reaparecer en la Semana de la Moda en París, durante el desfile de Miu Miu el lunes 6 de octubre de 2025, cuando muchos desapercibidos vieron cómo luce ahora.

Lee También

Lo cierto es que ahora no solo es modelo. Además ha incursionado como diseñadora y emprendedora. Ejemplos recientes: tiene una línea de productos cosméticos para cabello llamada Enalhyt. También participa activamente en pasarelas importantes, como en la París Fashion Week, y proyectos de diseño personal.

No todo ha sido fácil: ha compartido públicamente que sufrió problemas de salud relacionados con quistes ováricos. En una ocasión, uno explotó y luego aparecieron otros que causaron dolores intensos, lo que la llevó a someterse a cirugías de urgencia.

También ha enfrentado especulaciones constantes sobre si se ha realizado cirugías estéticas. Thylane ha negado de forma clara estas afirmaciones, indicando que los cambios que algunos perciben son maquillaje o filtros, no intervenciones quirúrgicas.

También se ha convertido en referente de estilo para muchos, gracias a su estética, su forma de vestir y presencia en eventos de moda. Su trayectoria muestra que ha sabido evolucionar de ícono infantil a mujer profesional en moda, diseño y marca personal, manteniendo relevancia mediática.

¿Quién es el novio de Thylane Blondeau?

Según fuentes recientes, Thylane Blondeau mantiene una relación con Benjamin Attal, actor y empresario de moda. En 2022, medios reportaron que la pareja fue vista juntos en la playa en Francia, lo que despertó especulaciones sobre su vínculo amoroso.

Además, en un artículo de Purepeople se afirma que Attal y el padre de Thylane comparten primero de cumpleaños, y se le llama “prometido” (fiancé) al referirse a Benjamin Attal en ese contexto.

Thylane Blondeau y Benjamin Attal comenzaron su relación alrededor de 2020 durante la pandemia, según versiones de prensa, y desde entonces han compartido momentos personales en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Aunque no suelen revelar muchos detalles íntimos, la modelo ha publicado felicitaciones hacia él y fotografías en las que aparecen juntos.

¿Quiénes son los papás de Thylane Blondeau?

Los padres de Thylane Blondeau son Patrick Blondeau y Véronika Loubry. Él es un exfutbolista francés que jugó en clubes como el Olympique de Marsella y otros equipos europeos. Ella, por su parte, ha sido presentadora de televisión, actriz y figura mediática en Francia.

La pareja se casó en 2002 y tuvo dos hijos: Thylane nació el 5 de abril de 2001, y su hermano menor, Ayrton, nació en 2007. En 2016, Patrick y Véronika se divorciaron.

Según algunas publicaciones, tras el divorcio la relación entre Thylane y su padre se ha visto afectada, mientras que su vínculo con su madre ha sido mucho más visible y presente mediáticamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Thylane-Lena rose (@thylaneblondeau)

Aunque Patrick Blondeau fue figura deportiva notoria, Véronika Loubry también ha tenido su reconocimiento en el ámbito del entretenimiento y de los medios, lo que ha influido en la exposición temprana de Thylane en el mundo del modelaje y la televisión.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.