El joven argentino Gianluca Pugliese volvió a emocionar a miles de personas alrededor del mundo al reencontrarse con su abuela, María Todero, de 88 años, después de haber pasado cinco meses trabajando en España.

Su historia ya se había hecho viral en abril de este año, cuando se difundió el video en el que le explicaba a la anciana que debía viajar para buscar un mejor futuro, en medio de lágrimas y una promesa: volver a verla.

Ese primer clip conmovió a millones de usuarios en redes sociales. En la grabación, Gianluca le preguntaba a su abuela: “¿Me vas a esperar?”. Ella, conmovida y entre lágrimas, respondía: “Espero volver a verte si Dios me da vida”. Esa frase se convirtió en un símbolo de la tristeza y la esperanza que acompaña a muchas familias que se separan por la migración.

Acá, el video en el que se despedían:

#españa #argentina #viaje #viajes ♬ sonido original – Gianluca @gianlucapugliesee Lo grabé solo para tenerlo de recuerdo. No pensaba subirlo, pero creo que muestra exactamente cómo me siento hoy: con miedo, tristeza, felicidad, ansiedad, con incertidumbre de qué será de mi futuro. Pero también sabiendo que crecer significa salir de la zona de confort. Lo único que espero es poder volver a darte un beso y un abrazo. #abuela

Joven argentino se reencontró con su abuela en Argentina

Cinco meses después, la promesa se cumplió. El joven reunió el dinero suficiente para comprar un boleto de avión, volver a su ciudad y sorprender a su abuela, quien lo cuidó desde pequeño y se encontraba en delicado estado de salud.

Las cámaras captaron el momento exacto en que María Todero, con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, le dijo a su nieto: “Qué suerte que Dios me permitió verte…”. Gianluca, visiblemente emocionado, la abrazó y trató de calmarla con ternura: “Tranquila, tranquila que te va a hacer mal. Ya está, ya estoy acá”.

Lejos de contenerse, la abuela le confesó cuánto lo había prensado durante su ausencia: “Te extrañé tanto…”, palabras que hicieron llorar a más de un espectador en las redes.

El joven, conmovido, respondió con optimismo: “Y vos vas a vivir un montón más. ¡No te vas a morir!”, en un intento por devolverle alegría y esperanza a quien fue su gran pilar en la infancia.

Acá, el video del reencuentro:

La anciana reveló que todos esos meses había elevado oraciones para poder vivir ese reencuentro: “[Estaba] pidiéndole a Dios que no me haga morir sin verte”, confesó. Gianluca, con la voz quebrada, insistió en transmitirle tranquilidad, recordándole que su vida todavía tenía mucho camino por recorrer.

El nieto, además, le contó que le había traído regalos de su viaje, a lo que su abuela respondió con una frase que terminó de derretir los corazones en internet: “El mejor regalo fuiste vos”. Esa declaración, breve y cargada de amor, se enterneció a usuarios en TikTok, donde no tardaron en reaccionar.

La historia de Gianluca y María Todero ha sido descrita por usuarios de redes sociales como un “abrazo a la esperanza” y un reflejo de las realidades de miles de familias en Latinoamérica que se ven obligadas a separarse por motivos económicos.

El regreso de Gianluca demuestra que, más allá de los sacrificios y la incertidumbre que genera migrar en busca de oportunidades, el amor familiar sigue siendo un motor poderoso. En palabras de su abuela, la lección quedó clara: “El mejor regalo fuiste vos”.

