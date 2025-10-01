Un video grabado por turistas mexicanos en París, Francia, desató una ola de comentarios y teorías en redes sociales. En las imágenes aparece un hombre con rasgos físicos muy similares a Juan Gabriel, el legendario cantautor mexicano que falleció en agosto de 2016.

El clip rápidamente se hizo viral y dividió a los internautas: mientras algunos resaltaron las coincidencias en el rostro, otros reaccionaron con burlas y hasta memes. No faltaron quienes revivieron la teoría de que el ‘Divo de Juárez’ realmente no habría muerto y que estaría disfrutando de su vida en el anonimato.

Incluso, algunos usuarios compararon fotografías de las últimas apariciones públicas del artista con capturas de pantalla del misterioso hombre en París, asegurando que el parecido es innegable. Otros, por el contrario, creen que se trata solo de una coincidencia física y que no hay razón para alimentar rumores.

Hasta el momento, la familia y los seres más cercanos a Juan Gabriel no se han pronunciado sobre el video, pero lo cierto es que el material volvió a poner al cantante en tendencia casi una década después de su partida, mostrando que el cariño del público sigue intacto.

¿Cuándo murió Juan Gabriel?

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California (Estados Unidos). Su fallecimiento ocurrió de manera repentina a los 66 años, apenas dos días después de ofrecer un multitudinario concierto en Inglewood, como parte de su gira México es todo.

La causa oficial de su muerte fue un infarto agudo al miocardio, derivado de problemas cardíacos que ya venía padeciendo. La noticia conmocionó a millones de seguidores en América Latina y el mundo, pues el artista había mantenido un ritmo intenso de presentaciones pese a sus quebrantos de salud, y dejó un legado inmenso en la música ranchera, balada y el pop latino.

La teoría conspirativa de que existen famosos que fingen su muerte data desde hace muchas décadas. Elvis Presley es uno de los protagonistas de este relato, pues hay quienes aseguran que la simuló. Quienes lo creen, argumentan que hay muchas inconsistencias en su certificación de deceso.

Michael Jackson es otra de las figuras de las que se teoriza con esto. Se dice que fingió su fallecimiento para escapar de los líos legales y presiones mediáticas que sufría por ese entonces.

