Un ciudadano de Nueva Zelanda acaba de convertirse en sensación mundial, luego de recibir un inusual reconocimiento por parte de los Guinness World Records: tiene el nombre personal más largo del planeta, compuesto por 2.253 palabras diferentes.

Laurence Walkins —así lo llaman sus amigos, porque pronunciar su nombre completo sería una odisea— logró que su identidad fuera oficialmente reconocida por la organización el pasado 7 de octubre de 2025, después de décadas de trámites y curiosas anécdotas.

Todo comenzó en 1990, cuando decidió modificar su nombre legal para cumplir un sueño que tenía desde joven: aparecer en el famoso libro de los récords. “Siempre me llamaron la atención los récords raros. Quería hacer algo único y dejar mi huella”, contó en una entrevista con la entidad.

This is Laurence Watkins from New Zealand. Well, it used to be, until he changed his name via Deed Poll in 1990. His official name now includes 2,253 words and he now holds the record for the longest personal name. pic.twitter.com/ZiaOoe2OLr — Guinness World Records (@GWR) October 7, 2025

Inspirado tras leer el libro de los Guinness de principio a fin, Walkins encontró un récord que creía posible de romper: el de la persona con más nombres. Así que se puso manos a la obra. En una época sin computadores personales ni acceso fácil a la tecnología, tuvo que contratar a un mecanógrafo para que escribiera la interminable lista, por la cual pagó cientos de dólares.

Aunque en un principio su solicitud fue aceptada por el Tribunal de Distrito, el Registro General la rechazó poco después. Sin rendirse, presentó su caso ante el Tribunal Superior de Nueva Zelanda, que finalmente aprobó la modificación.

Desde entonces, su nombre oficial ocupa varias páginas y le ha causado más de un dolor de cabeza en trámites gubernamentales, donde muchos sistemas no logran registrar la totalidad de su identidad.

El curioso récord incluso llevó a las autoridades de su país a crear leyes que impiden repetir una hazaña similar, con el fin de evitar complicaciones administrativas.

A pesar de todo, Walkins asegura estar orgulloso del resultado y dice tener un nombre favorito dentro de los miles que componen su identidad: AZ2000, porque —según explica— representa que tiene nombres desde la A hasta la Z, y un total de 2.000. “Espero conservar este récord por muchos años”, afirmó con humor.

