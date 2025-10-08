En medio de impactantes casos que son virales a nivel internacional, la historia de una persona se convierte en un auténtico respiro no solo por lo notable de su edad sino por el ejemplo que ofrece.

El reciente cumpleaños del hombre más longevo del mundo en la actualidad sirve como llamado de atención para tomar nota con algunos puntos que pueden servir para mejorar de hábitos.

El propio festejado explicó algunos detalles que no pasaron desapercibidos en medio de la celebración, que marca un importante hito para propios y extraños como aprendizaje.

¿Quién es el hombre más longevo del mundo actualmente?

Joao Marinho Neto es un supercentenario brasileño nacido el 5 de octubre de 1912 en Maranguape, estado de Ceará, quien desde noviembre de 2024 fue reconocido como el hombre vivo más longevo del mundo tras el fallecimiento del británico John Tinniswood.

Celebró recientemente sus 113 años rodeado de familia y amigos, evento que fue retratado por medios locales que destacan su lucidez y fortaleza en esa edad extrema.

Neto creció en un entorno rural; comenzó a trabajar junto con su padre en tareas agrícolas desde muy joven, cuidando ganado y cultivando la tierra. En cuanto a su vida familiar, tuvo ocho hijos, cuatro con su primera esposa, Josefa Albano dos Santos, y tres más con Antonia Rodrigues Moura, de los cuales seis aún viven, además de 22 nietos, 15 bisnietos y tres tataranietos.

Su reconocimiento como el hombre más longevo vivo no implica que sea la persona más longevo (ese título lo ostenta una mujer, ya que la lista de longevidad está dominada por mujeres que frecuentemente golpean marcas muy altas), pero Neto ocupa el primer puesto en lo que respecta al género masculino vivo con verificación oficial hasta la fecha

¿Qué secretos tiene el hombre más longevo del mundo para una larga vida?

Sobre su estilo de vida, Joao Marinho Neto atribuye su longevidad al hecho de “estar rodeado de buenas personas” y mantener cerca a sus seres queridos, más que a una dieta o régimen estricto.

No obstante, sus hábitos alimenticios reflejan sencillez: consume alimentos frescos y locales como frutas, pollo de corral y panela (azúcar de caña sin refinar), y no depende de medicación para enfermedades crónicas importantes.

Lo llamativo es que el hombre mantuvo una tranquila mecánica de vida sin la intención de que fuera tan longevo, aunque su caso ha captado atención no solo por su edad, sino por la constancia con que ha mantenido salud mental, conexión familiar y humildad frente al paso del tiempo.

Precisamente por eso se convierte en un importante referente sobre el autocuidado con la salud para mantenerse en un estadio notable en medio de los cambios tan radicales que hay en la sociedad.

¿Quién es la mujer más longeva del mundo actualmente?

La mujer viva más longeva reconocida oficialmente en estos momentos es Ethel Caterham, del Reino Unido, nacida el 21 de agosto de 1909. Ella tiene 115 años y varios meses, según los últimos registros verificados por la organización de investigación de supercentenarios LongeviQuest.

Antes de ella, la persona viva más longeva fue la hermana Inah Canabarro Lucas, de Brasil, quien falleció el 30 de abril de 2025 a los 116 años. Desde entonces Ethel Caterham ocupa el título.

Ethel vive en Surrey, Inglaterra, y su edad ha sido confirmada formalmente por los investigadores especializados en longevidad. Su estilo de vida, aunque poco documentado en detalle público, ha sido descrito por ella misma como marcado por llevar sus días con tranquilidad, cuidando su salud, rodeada de comunidad, y manteniendo rutinas simples, lo que suele coincidir con los casos de longevidad extrema.

Este título de “mujer más longeva viva” cambia eventualmente cuando fallece el titular o cuando se verifica alguna persona mayor con documentación confiable. Hasta ahora, Ethel Caterham se presenta como la persona femenina viva confirmada de mayor edad, según los estándares internacionales

