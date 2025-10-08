La tranquilidad de la ciudad alemana de Herdecke, en el noroeste del país, se vio alterada luego de conocerse que su recién elegida alcaldesa, Iris Stalzer, fue víctima de un brutal ataque con arma blanca perpetrado por su propia hija adoptiva de 17 años.

Qué pasó con Iris Stalzer

El hecho ocurrió el martes dentro de la vivienda de la mandataria, quien apenas llevaba una semana en el cargo. Inicialmente, el caso provocó conmoción en toda Alemania y varias figuras políticas condenaron el hecho, entre ellas el jefe del gobierno conservador Friedrich Merz, que lo calificó como un “acto odioso”.

Sin embargo, horas después las autoridades aclararon que el hecho no tenía relación con motivos políticos, sino que se trató de una situación de índole familiar.

De acuerdo con el reporte oficial, durante el interrogatorio la propia Stalzer identificó a su hija como la agresora, versión que fue respaldada por las pruebas recolectadas en el lugar del ataque. Aunque la alcaldesa sufrió heridas graves, se encuentra fuera de peligro.

Ataques contra líderes políticos en Alemania

La noticia causó preocupación en Alemania, un país que en los últimos años ha visto crecer la violencia contra figuras públicas. Uno de los casos más recordados fue el del político conservador Walter Lübcke, asesinado en 2019 por un extremista de ultraderecha, hecho que marcó un punto de inflexión en el debate sobre la seguridad de los servidores públicos.

