En medio de la controversia que ha sacudido las redes sociales, el cantante colombiano Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, compartió en sus redes un comunicado de su equipo legal rechazando categóricamente la circulación de un video íntimo que involucra al artista y a la ‘influencer’ Isabella Ladera.

(Vea también: ‘Cara’, expareja de Beéle, habría reaccionado a la filtración del video íntimo)

El incidente ha causado un revuelo masivo en plataformas digitales, donde el material se viralizó rápidamente, vulnerando la privacidad de ambos. Lo más intrigante del caso es que tanto Beéle como Ladera han negado rotundamente haber filtrado el video, abriendo un interrogante sobre quién o cómo se hizo público este contenido sensible.

¿Qué dicen desde el equipo de Beéle?

El equipo legal del cantante, conformado por Víctor Mosquera Marín Abogados en Colombia y DMR Law LLC en Estados Unidos, no tardó en pronunciarse.

Lee También

Uno de los puntos clave del documento es la aclaración de que Beéle no tuvo nada que ver con la divulgación. “Es fundamental precisar que Brandon no filtró dicho material ni participó en su divulgación. Su carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”, se lee en el texto.

Acá, el comunicado compartido por Beéle:

Esta afirmación busca desmentir rumores que circulaban en redes, donde algunos usuarios especulaban que el artista podría haber filtrado el video para ganar notoriedad, una acusación común en casos similares pero que, según sus abogados, carece de fundamento dada su trayectoria ascendente.

“Frente a esta situación, se han iniciado acciones legales coordinadas en Colombia y en Estados Unidos contra quienes resulten responsables de la obtención, difusión, alojamiento, indexación o monetización del material. En Estados Unidos, ya estamos en el proceso de reportar este incidente ante las autoridades policiales mediante una declaración formal y se iniciarán todas las acciones civiles necesarias con base en los resultados de la investigación”, se agrega en el documento.

Esto incluye pedidos a gigantes como Google, Meta y X para remover enlaces y preservar registros que permitan rastrear la “cadena de difusión”.

¿Qué dijo Isabella Ladera por video filtrado?

Isabella Ladera no se quedó callada ante la filtración. A través de sus historias en Instagram, la influencer emitió un mensaje breve, pero contundente, el mismo día que comenzó a viralizarse el video.

“Yo no filtré nada, esto es una violación a mi privacidad y estoy devastada”. Aunque no ha dado entrevistas detalladas hasta el momento, sus declaraciones coinciden plenamente con las de Beéle, negando cualquier involucramiento en la divulgación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabella Ladera (@isabella.ladera)

Esta coincidencia abre un gran interrogante: si ninguno de los dos filtró el video, ¿cómo llegó a manos públicas?

El comunicado de Beéle no solo se enfoca en la defensa, sino en un llamado ético. “A la opinión pública y a los medios de comunicación hacemos un llamado a abstenerse de compartir o describir este material, cuya reproducción constituye una forma de violencia digital y prolonga la afectación a los derechos de las personas involucradas”, se lee en el texto.

Con ambas partes negando la filtración, el misterio persiste: ¿fue un hackeo externo, una traición interna o un error de seguridad?

En resumen, el equipo de Beéle ha actuado con rapidez y firmeza, posicionándolo como víctima y no como responsable. Isabella Ladera respalda esta versión, dejando el enigma de la filtración como el centro de la controversia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.