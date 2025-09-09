La relación entre Beéle y la modelo venezolana Isabella Ladera ha estado rodeada de polémicas desde el principio. Según se comenta, ella habría sido la tercera en discordia entre el cantante y su entonces pareja, Cara Rodríguez, situación que habría provocado la ruptura definitiva de esa relación sentimental.

No obstante, esa imagen de unión entre el cantante y la modelo pronto se vio ensombrecida por rumores de nuevas infidelidades. Varios seguidores señalaban que el intérprete no había dejado atrás sus viejos hábitos y que mantenía vínculos con otras mujeres mientras estaba con Isabella.

Estas especulaciones alimentaron la teoría de que la relación entre el artista y la modelo podía ser más una estrategia de mercadeo que un romance genuino, sobre todo porque Isabella usaba con frecuencia las canciones de Beéle en sus publicaciones de TikTok, lo que generaba mayor visibilidad y conversación en torno a la pareja.

La polémica tomó un giro inesperado el pasado domingo 7 de septiembre de 2025, cuando en redes sociales comenzó a circular un video íntimo y explícito en el que aparecían Beéle e Isabella.

La filtración rápidamente se volvió viral, desatando una avalancha de reacciones, burlas y comentarios en diferentes plataformas digitales como X, Telegram, Facebook e Instagram.

Expareja de Beéle habría reaccionado sobre el video viral

La filtración no solo afectó la imagen de Isabella y Beéle, sino que también reavivó el interés por la reacción de ‘Cara’ Rodríguez, exnovia del cantante, madre de sus hijos y actual ‘influenciadora’ con una fuerte presencia digital, quien perdió la batalla legal con el cantante y fue acusada de maltrato intrafamiliar.

La opinión de ‘Cara’ era una de las más esperadas, pues desde el inicio ella había sido protagonista en la historia al denunciar públicamente la infidelidad que, según sus propias pruebas, dio origen a la relación entre Beéle e Isabella.

En su cuenta de Instagram, la creadora de contenido se habría referido al tema con un mensaje que dejó dudas: “Deja que tus sueños sean más grande que tus miedos y tus acciones sean más fuertes que tus palabras”.

La filtración del video íntimo de Beéle e Isabella Ladera generó opiniones divididas en redes. Mientras algunos defendieron al cantante y a la modelo, otros resaltaron a ‘Cara’ Rodríguez, expareja de Beéle y madre de sus hijos, como la verdadera “ganadora”.

Comentarios como “Al final la que ganó fue ella” y “le llegó el karma y yo sé que lo disfrutas en silencio ” fueron recurrentes. Muchos destacaron la elegancia de ‘Cara’, considerándola una mujer íntegra y con principios. En conclusión, la polémica terminó reforzando su imagen, consolidándola como ejemplo de dignidad frente al escándalo.

La filtración del material íntimo no solo revivió heridas pasadas, sino que también puso en evidencia la compleja dinámica entre el cantante, su expareja y la modelo. Mientras tanto, el silencio de Beéle, las publicaciones reflexivas de Isabella y la expectativa en torno a la reacción de Cara continúan alimentando el debate digital, donde miles de usuarios siguen opinando sobre lo que consideran un triángulo amoroso marcado por la infidelidad y la exposición mediática.

