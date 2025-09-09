Isabella Ladera, la influyente creadora de contenido de origen venezolano, protagoniza los titulares de los principales medios alrededor del mundo tras la filtración de un video con contenido íntimo en compañía del cantante colombiano Beéle, produciendo una ola de reacciones en las redes sociales y exponiendo el constante problema de la violencia digital, de la que ha sido víctima en las últimas horas.

Diversas plataformas digitales fueron el campo de batalla donde la opinión pública se dividió entre detractores y defensores de Ladera, mientras que Beéle se mantiene en silencio sin emitir ninguna declaración al respecto.

“Estoy profundamente devastada, una de las traiciones más crueles que he vivido”, expresó la influencer a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram. Denunció que el video estaba solo en posesión de dos personas, ella y Beéle, acusándolo de ser el responsable de exponerla en un momento de total vulnerabilidad, una acción que calificó de “baja”. Además, señaló que desde un inicio Beéle mintió y permitió que enfrentara las dolorosas consecuencias de la situación sin tomar acciones para protegerla.

Incluso, a través de sus historias, mostró una conversación con un hombre identificado como ‘Gus Yogurt’, quien le manda una captura de pantalla del video el 9 de julio y le hace una advertencia sobre la posible filtración del contenido: “Alguien te quiere rayar con un video, llámalo y me dices qué te dice”, es lo que se lee en dichos mensajes.

De hecho, la mujer al parecer sabía que esta situación se podía dar en algún momento y reveló que ella misma puso al tanto a su mamá de lo que estaba sucediendo: “El 13 de julio la senté y le conté lo que estaba pasando a ella, a mi familia y a Hugo. Preparando el corazoncito de mi mamá, mi historia no termina aquí”.

Ella denunció el hecho como una forma de violencia hacia las mujeres, reafirmando las consecuencias emocionales y sociales que el género femenino acarrea en estos casos. “No permitiré que esta experiencia me defina”, agregó la venezolana en su comunicado, enfatizando que la vergüenza recae sobre aquel que traicionó su confianza. Según explicó Ladera, ya está tomando acciones legales con asesoría jurídica para denunciar la filtración del video.

A pesar de las circunstancias, Ladera ha decidido no retirarse de las redes sociales ya que es consciente de sus compromisos laborales y personales que requieren de su presencia en estos espacios digitales. La joven venezolana nacida el 23 de agosto de 1999 en Anzoátegui, ha estado en el ojo público desde temprana edad, primero a través de su carrera como tenista y después como influencer, donde ha logrado acumular más de cinco millones de seguidores en TikTok y cuatro millones en Instagram.

