Mhoni Vidente, reconocida vidente a nivel internacional, ha vuelto a captar la atención de medios y seguidores por sus predicciones. La pitonisa cubana se ha destacado por anticipar eventos importantes con sorprendente precisión, desde la pandemia de COVID-19 hasta la victoria de Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Entre sus aciertos más notorios también se encuentran la muerte de personalidades como Juan Gabriel, el papa Francisco y la reina Isabel II, así como fenómenos naturales, incluyendo huracanes en distintos puntos de Latinoamérica, como Acapulco. Su reputación y credibilidad han hecho que cada uno de sus comentarios se vuelva viral rápidamente.

¿Qué pasará con Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Recientemente, Mhoni Vidente fue consultada sobre una de las parejas más mediáticas del mundo del entretenimiento: Christian Nodal y Ángela Aguilar. La relación entre ambos cantantes ha causado controversia desde sus inicios, principalmente porque surgió poco después de que Nodal terminara su romance con Cazzu, quien estaba embarazada en ese momento.

Desde entonces, su noviazgo ha estado bajo la lupa de los medios y los fans, con rumores constantes sobre peleas, crisis sentimentales, infidelidades y supuestas actitudes tóxicas. En los últimos días, los seguidores han especulado sobre una nueva crisis en la pareja, lo que motivó la consulta a la vidente.

Durante la transmisión, le preguntaron a Mhoni sobre la situación económica de Christian Nodal, especialmente por los rumores de que estaría en bancarrota y que no estaría cumpliendo con las obligaciones económicas hacia su hija Inti, fruto de su relación con Cazzu.

La pitonisa explicó que, si bien el cantante atraviesa problemas financieros, no se encuentra en bancarrota. Según su interpretación, la administración del dinero de Nodal estaría en manos de su padre, quien a su vez habría delegado las finanzas a un tercero, situación que habría complicado la liquidez del artista. Mhoni indicó: “No tiene tanto dinero como la gente piensa… No está haciendo tantos conciertos como todos creen”.

Sobre la relación de Nodal y Ángela Aguilar, la vidente aseguró que, a pesar de los rumores de crisis y comportamientos tóxicos, la pareja no se divorciará. Según sus palabras, permanecerán juntos para “seguir dando ‘show’”, sugiriendo que su vínculo, aunque polémico, continúa siendo funcional en términos de imagen pública y proyección mediática.

¿Qué pasará el 15 y 16 de septiembre en México?

Además de sus comentarios sobre la pareja, Mhoni Vidente lanzó recientemente una advertencia a México, que se difundió rápidamente en sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores.

La vidente alertó sobre un posible incidente durante las celebraciones de la independencia el 15 o 16 de septiembre: “Veo una tragedia para el 15 o 16 de septiembre, algo relacionado con un atentado durante las celebraciones de la independencia en México.

“Hay que estar alertas”. Este pronóstico causó preocupación entre los usuarios, ya que las festividades patrias son uno de los eventos más importantes y concurridos del país, con celebraciones masivas en plazas y calles, lo que hace que la posibilidad de un hecho violento sea motivo de alerta y especulación.

Las predicciones de Mhoni Vidente continúan´provocando debate y expectativa entre sus seguidores y la opinión pública. Sus declaraciones sobre la pareja de Christian Nodal y Ángela Aguilar, junto con su advertencia sobre el 15 y 16 de septiembre, vuelven a posicionarla como una figura influyente en el mundo del entretenimiento y la esotería, capaz de provocar reacciones inmediatas en medios y redes sociales.

