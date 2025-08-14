Christian Nodal decidió hablar sin reservas sobre su sonada separación de la cantante argentina Cazzu, madre de su hija Inti, con quien mantuvo una relación de un par de años.

El intérprete de ‘Botella tras botella‘ recordó que, cuando la ruptura definitiva llegó, Cazzu le preguntó si había otra persona en su vida, a lo que él respondió que no. Sin embargo, pocas semanas después, el artista hizo pública su relación con Ángela Aguilar, lo que desató una ola de críticas hacia la mexicana, señalada como “la tercera en discordia”.

En entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, Nodal negó tajantemente que Ángela haya tenido algo que ver con el final de su relación anterior. Según su versión, él y Cazzu ya habían pasado por seis separaciones antes de la definitiva.

La propia argentina, confesó, le había dicho en varias ocasiones que no era la mujer que él necesitaba y que, si quería, podía buscar a otra persona, siempre y cuando ella no se enterara. “Esas palabras me rompieron el corazón”, aseguró el cantante, quien recalcó que, en ese momento, Ángela “no existía” en su vida.

Nodal relató que la relación terminó de manera definitiva el 8 de mayo de 2024. No hubo discusiones ni gritos, pero sí una certeza mutua de que la magia se había extinguido. “Éramos como roomies, amigos, pero ya no éramos pareja. Se había acabado la chispa, la pasión… y eso es muy duro”, confesó.

El artista también abordó las declaraciones que Cazzu hizo meses atrás en un pódcast argentino, donde habló sobre una entrevista en la que Ángela aseguraba que ni ella ni Nodal le rompieron el corazón a nadie. Según Nodal, esa afirmación es cierta: “Ángela no le rompió el corazón a mi hija. Solo hay dos responsables de que se acabara la relación: mi expareja y yo”.

En la conversación, Nodal también habló sobre su actual matrimonio con Ángela Aguilar, a quien considera “el amor de su vida” y con quien asegura querer envejecer. Admitió que se “mega enamoró” de ella, y por eso ofreció disculpas públicas y sinceras a Cazzu por el dolor que pudo causarle. “De corazón, le pido disculpas a la madre de mi hija”, expresó.

El cantante destacó que, a pesar de lo mediático y complicado que resultó el rompimiento, hoy existe una mejor comunicación con Cazzu, en parte gracias a la intervención de Ángela. Según él, su actual esposa ha servido como un puente para que la relación entre él y la madre de Inti fluya de manera más cordial, pensando siempre en el bienestar de la pequeña.

Durante la charla, incluso salió a relucir el nombre de Belinda, otra de sus exparejas, aunque sin profundizar en el tema. Nodal prefirió centrar la conversación en su experiencia más reciente y en cómo ha aprendido de los altibajos emocionales que ha enfrentado.

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar de Cazzu?

El artista reconoció que la exposición mediática ha amplificado los malentendidos y las críticas, especialmente hacia Ángela Aguilar.

“Ella ha sufrido mucho por las cosas que se han dicho, pero quiero dejar claro que no fue la culpable de nada”, insistió.

Para Nodal, el final con Cazzu fue un proceso que se venía gestando desde hacía tiempo y que no dependió de terceras personas. “Ya habíamos terminado seis veces antes. El 8 de mayo fue la definitiva para los dos”, reiteró.

