El empresario usó su cuenta de Linkedin para revelar cómo fue el intercambio con su hijo pequeño que marcó el proceso de reinvención profesional que lleva actualmente.

Su hijo de 7 años, al notar que ya no trabajaba en Google, le preguntó si había hecho algo malo, pues en su lógica infantil solo se expulsa del colegio a quienes se portan mal.

Giovanni le explicó que la empresa simplemente ya no necesitaba su trabajo, a pesar de haber sido “el jefe”. Esa conversación le permitió reflexionar sobre cómo lo perciben sus hijos.

Antes era “el de Google”, el importante, el que viajaba; ahora es el papá que trabaja desde casa y que soluciona problemas.

Para su hijo, ayudar significa algo concreto, como reparar el baño del colegio, lo que lo hizo reír y pensar que más allá de los títulos corporativos, lo que realmente importa es la capacidad de levantarse después de una caída.

Stella concluyó que reinventarse no es fracasar, sino continuar con otra perspectiva de vida. Sus hijos entienden que el cambio es parte natural de la vida y que lo esencial es seguir adelante.

Con este relato, invita a otros a perderle miedo a la reinvención, incluso en temas como la inteligencia artificial.

