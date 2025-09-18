En la capital del departamento de Magdalena se conoció la historia de una mujer de 19 años que fue conquistada por un hombre casi 30 años mayor que ella, pero, según ella, no fue a punta de lujos, sino por la forma en la que la trata, lo cual ha despertado demasiadas sospechas en Internet, donde muchos internautas no creen la historia que pinta la ciudadana samaria que, al parecer, estudia derecho.

Este tipo de hechos no ocurren solo en Colombia, sino en todo el mundo. Por ejemplo, una dama se casó con millonario que es 25 años mayor que ella, porque supuestamente le brindaba estabilidad y amor, algo que ocurrió en Estados Unidos y que también causó todo tipo de reacciones debido a la capacidad de alcance que tienen las distintas redes sociales en todo el mundo.

En este caso viral, que se conoció recientemente en Santa Marta, se sabe que ‘Nana vm’, como aparece la mujer de 19 años en Instagram, sería estudiante de derecho y entabló una relación con un hombre de 58 años que, aparentemente, se llama Wilmer. La samaria ha compartido algunos videos con él, mostrando cómo llevan su noviazgo y destacando los detalles y la forma en que él la trata.

En una de estas publicaciones se observa al ciudadano regalándole y colocándole una pequeña cadena de oro. Además, en otro ‘post’ compartido, ambos toman un paseo en Santa Marta para ir a distintas playas. Allí se ve a la joven nadando mientras que su pareja se mantiene en la sombra y afuera del agua. Posteriormente, ambos suben a un bote y empiezan a bailar.

En uno de los videos compartidos por Accidentes Barranquilla en Instagram, varios internautas han reaccionado a esta relación que esta acompañada de la siguiente descripción: “Natasha asegura que lo que la conquistó no fueron lujos ni apariencias, sino el trato, la atención, el cariño y la nobleza de Wilmer. Aunque él prefiere mantenerse alejado de la exposición mediática, apoya a su novia en cada paso”.

“Hasta que no le dé un hijo no le creo”, “¿El abuelo de Carmelo Valencia?”, “eso es contenido. El señor es mototaxi de Santa Marta”, “amor de verdad”, “eso es mentira, nunca la ha besado en la boca” y “¿52 años? ‘Cole’, ese sharpey tiene como 68 años”, son algunos de los comentarios que acompañan el ‘post’.

¿Cuál es la edad mínima para casarse en Colombia?

La edad mínima para contraer matrimonio en Colombia ha sido establecida en 18 años sin excepción, una decisión histórica tomada por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-039 de 2025. Esta determinación, que busca alinear la legislación nacional con los tratados internacionales sobre los derechos de la niñez, deroga las antiguas normativas que permitían el matrimonio de menores de edad con el consentimiento de sus padres. Con esta nueva ley, el país da un paso firme en la protección de los niños, niñas y adolescentes, y se suma a la lucha global contra el matrimonio infantil.

La sentencia no solo anula los artículos del Código Civil que regulaban las uniones de menores de edad, sino que también prohíbe las uniones maritales de hecho entre personas en esta franja de edad. La Corte consideró que este tipo de uniones son contrarias a la Constitución, ya que vulneran los derechos de los menores, limitan su desarrollo y educación, y los exponen a situaciones de vulnerabilidad. La medida es un avance significativo para la sociedad colombiana, enfocada en salvaguardar la autonomía y el bienestar de los más jóvenes.

